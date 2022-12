Coupe du monde 2022: les exploits de la Tunisie et du Japon, l’Argentine en fusion, Mbappé superstar des Bleus… le Mondial vu par les réseaux sociaux

Battus par la Tunisie après une polémique arbitrale, les Bleus se sont fait chiper la vedette sur les réseaux sociaux par le renouveau de l’Argentine pendant le Mondial 2022. Mais le but record d’Olivier Giroud et surtout le doublé de Kylian Mbappé face à la Pologne ont beaucoup fait parler dans le monde. Sans oublier les galères de Jules Koundé avec ses chaînes ou le retentissant exploit du Japon face à l’Espagne, RMC Sport et Visibrain poursuivent leur analyse du Mondial 2022.

La fin des poules et les premiers huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar ont donné lieu à un bel engouement à travers le monde. Début de la phase à élimination directe oblige, le nombre de matchs a baissé l’implication des internautes malgré quelques jolis pics. RMC Sport, en partenariat avec l'outil de veille Visibrain*, analyse le tournoi vu par les réseaux sociaux.

Si l’emballement autour des matchs a connu une baisse de 19% du nombre de messages, le total d’interactions autour du Mondial qatarien a quand même atteint 22,7 millions de publications. Des résultats boostés par certains événements sur les pelouses comme les défaites de la France et de l’Espagne face à la Tunisie et au Japon. Le premier trio arbitral 100% féminin autour de la Française Stéphanie Frappart a aussi marqué l’histoire avec plus de 55 800 messages en ligne.

Volume de publications sur les réseaux sociaux au Mondial 2022 © DR Visibrain

Les Bleus et la Roja en échec contre la Tunisie et le Japon

Solide contre l’Australie et le Danemark, la France s’est inclinée contre la Tunisie lors de la dernière journée du groupe D (0-1). Entre le non-match des remplaçants tricolores, particulièrement décevants, et le final complètement improbable, les internautes s’en sont donné à cœur joie.

Si le but de Wahbi Khazri a provoqué un premier pic avec 8 143 posts sur les réseaux sociaux, c’est l’égalisation d’Antoine Griezmann (9 503 messages) et surtout son refus, non-diffusé sur TF1, par les arbitres qui a fait parler en ligne (10 267 posts). Après cette fin de match polémique, on en oublierait presque la première victoire historique des Aigles de Carthage face aux Bleus.

Les pics du match France-Tunisie au Mondial 2022 © DR Visibrain

Les protégés de Didier Deschamps n’ont pas été les seuls à se laisser surprendre lors de cette troisième journée. Dans le groupe E, une équipe espagnole remaniée a perdu contre le Japon (1-2). Entre ceux qui ont accusé la Roja d’avoir levé le pied pour s’éviter un huitième contre la Croatie et ceux qui ont pesté contre le but polémique des Blue Samouraïs, le suspense a tenu les internautes en haleine.

Les victoires de l’Allemagne face au Costa Rica (4-2) et du Japon face à l’Espagne ont cristallisé les discussions sur les réseaux sociaux cette semaine avec 630 054 messages aux coups de sifflet signant la fin des matchs. L’élimination allemande, la deuxième d’affilée après 2018, n’y est pas non plus étrangère.

Mbappé superstar des Bleus, Giroud cartonne et les ennuis de Koundé amusent

Première de sa poule malgré le revers contre la Tunisie, la France a ensuite défié la Pologne lors des huitièmes. Malgré la présence de Robert Lewandowski en face, les Bleus ont signé une très grosse performance pour l’emporter sans trembler (3-1). Meilleur buteur de l’équipe tricolore lorsqu’il a ouvert le score, Olivier Giroud a logiquement été salué par les internautes et sa cote de popularité reste intacte avec 373 023 publications pendant la semaine. Mais le buteur de l’AC Milan, pas plus que l’excellent Antoine Griezmann (140 807 posts), n’arrivent à concurrencer Kylian Mbappé.

Aussi bien pendant le match contre la Pologne, où ses deux buts ont entraîné de gros pics sur les réseaux sociaux, que pendant le reste de la semaine, le chouchou des internautes a constitué le principal sujet autour des Bleus avec près de 1,3 million de messages (1 275 187 posts).

Les pics du match France-Pologne au Mondial 2022 © DR Visibrain

Preuve de l’énorme engouement autour de l’attaquant du PSG, 577 tweets par seconde ont été publiés au plus haut pic d’activité durant le match. Un nombre atteint après le second but de Kylian Mbappé. Parmi les séquences qui ont déchaîné les réseaux sociaux, mention spéciale aussi à Jules Koundé.

Le latéral droit a débuté le huitième de finale contre la Pologne avec deux chaînes autour du cou (ce qui est interdit). Pris par la patrouille, par le quatrième arbitre, le défenseur a finalement retiré ses colliers en plein match. Une situation qui lui a valu de s’attirer les foudres de Didier Deschamps et de régaler les internautes pour finalement se glisser dans le top 5 des joueurs français cette semaine.

Le Top 5 des Bleus sur les réseaux sociaux © DR Visibrain

L’Argentine au top grâce au réveil de Messi

Au-delà de Kylian Mbappé et de l’équipe de France, la semaine des réseaux sociaux a une nouvelle fois été agitée par les performances de l’Argentine et de Lionel Messi. Après la défaite surprise contre l’Arabie saoudite, l’Albiceleste s’est bien rattrapée et a tranquillement terminé à la première place de sa poule. Incapable de marquer sur penalty pendant le choc contre la Pologne, Lionel Messi s’est ensuite parfaitement repris lors du huitième de finale face à l’Australie.

A noter que 'La Pulga' est involontairement devenue la star de la semaine sur Tik Tok lorsque la caméra a été obligé de nettement se baisser pour le filmer pendant l’hymne de l’Argentine.

Le Top 3 des équipes du Mondial 2022 sur les réseaux sociaux © DR Visibrain

Premier buteur, le septuple lauréat du Ballon d’or a grandement contribué à faire de la sélection argentine le principal sujet lié au Mondial 2022 sur les réseaux sociaux avec 1,4 million de publications devant le Japon (1M posts) et l’Angleterre (759 000 posts).

L’équipe dirigée par Lionel Scaloni est également celle qui a attiré le plus grand nombre de nouveaux abonnés sur Twitter avec 74 000 fans. La nation sud-américaine risque encore de susciter de vives réactions à l’occasion de son quart de finale contre les Pays-Bas, vendredi au Qatar. Pour le savoir, rendez-vous mardi prochain pour le nouveau décryptage de cette Coupe du monde par RMC Sport et Visibrain.

*Méthodologie: chaque semaine, Visibrain, la plateforme de veille des médias sociaux, analyse pour RMC Sport les données qui circulent sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) au sujet de la FIFA World Cup 2022.