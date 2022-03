Coupe du monde 2022: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder les barrages en Afrique

Dix équipes s’affrontent dès ce vendredi lors des barrages de la zone Afrique via des confrontations en matchs aller-retour. L’occasion d’assister à plusieurs duels spectaculaires comme Egypte-Sénégal ou encore Cameroun-Algérie et Mali-Tunisie.

L’Europe a connu un véritable séisme ce jeudi avec l’élimination de l’Italie par la Macédoine du Nord (0-1) lors des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Le football africain va également voir plusieurs grandes nations rater le Mondial au Qatar après des barrages spectaculaires en mode aller-retour ce vendredi et mardi prochain.

Au programme notamment la revanche de la dernière finale de al CAN entre l’Egypte de Mohamed Salah et le Sénégal de Sadio Mané. Les deux compères de Liverpool vont encore se déchirer en sélection. Et après s'être disputés le trophée, les deux flèches des Reds vont cette fois batailler pour une qualification à la Coupe du monde. Le choc entre les Pharaons et les Lions de la Teranga est à suivre dès 20h30 en direct sur le site du journal L’Equipe et dès 21h05 en léger différé sur la chaîne L’Equipe.

Cameroun-Algérie, un choc entre déçus de la CAN

Vainqueur de la CAN en 2019, l’Algérie a connu une terrible désillusion lors de l’édition 2022 disputée en janvier dernier. Eliminés dès le premier tour, les Fennecs de Djamel Belmadi ont ensuite affronté de nombreuses critiques. Jugés trop confiants et pas assez impliqués, les coéquipiers de Riyad Mahrez doivent une grosse revanche à leurs supporters. Une non-qualification pour le Mondial au Qatar constituerait une ouveau séisme en Algérie. Pas de chance pour la sélection maghrébine, c’est le Cameroun qui se dressera sur leur route.

Après avoir échoué à remporter la CAN à domicile malgré un immense soutien populaire, les Lions Indomptables rêvent de prendre leur revanche en éliminant l’Algérie de la course à la Coupe du monde. Avant le retour, mardi prochain à Blida, Camerounais et Algériens s’affronteront ce vendredi dès 18h à Limbe et dans un duel à suivre en direct à la télévision sur la chaîne L’Equipe.

Tous ces matchs seront à suivre sur RMC et en direct commenté sur notre site.

Le programme TV des barrages aller en Afrique

- RD Congo-Maroc dès 16h en direct sur le site L’Equipe Live

- Cameroun-Algérie dès 18h en direct sur la chaîne L’Equipe et sur le site L’Equipe Live

- Mali-Tunisie dès 18h en direct sur le site L’Equipe Live

- Egypte-Sénégal dès 20h30 en direct sur le site L’Equipe Live et dès 21h05 sur la chaîne L’Equipe

- Ghana-Nigéria dès 20h30 en direct sur le site L’Equipe Live.