"Qui ne saute pas est un Français", la une acerbe d'un journal argentin pour défendre Messi

Le journal argentin Olé a fait sa une sur Lionel Messi, ce jeudi, à la veille du match entre l’Argentine et le Venezuela en faisant une nouvelle référence aux critiques venues de France contre le septuple Ballon d’or.

La presse argentine a la rancune tenace. Le journal sportif Olé a fait sa une de ce jeudi sur Lionel Messi en s’en prenant de nouveau aux critiques formulées en France contre le rendement de la star au PSG. "Allez l’Argentine! Qui ne saute pas est un Français", annonce le titre en première page. "Après les sifflets au PSG, sera-t-il le ‘hit’ demain dans la Bombonera?, interroge le média. Messi se prépare pour l'adieu au pays (avant le Mondial 2022) et nous nous préparons à l'applaudir."

Grippé et forfait pour le dernier match du PSG à Monaco (3-0), Lionel Messi sera titulaire pour accueillir le Venezuela, vendredi à la Bombonera, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022, pour laquelle l’Albiceleste a déjà son billet. La presse argentine goûte très peu aux critiques émises sur le rendement de sa star depuis son arrivée au PSG l’été dernier en provenance du FC Barcelone.

Du soutien après les sifflets

Sergio Agüero, son grand ami et ancien joueur de Manchester City, avait volé à son secours de manière véhémente sur Twitch après la prestation timide (il avait manqué un penalty) de la Pulga face au Real Madrid en 8e de finale aller de la Ligue des champions. "En France, les magazines et les journaux l'ont tué, avait-il lancé. Ce sont des connards. J'ai eu une interview avec un magazine français. Mais j’ai dit: "Non, parce que je soutiens Leo Messi". Point. Alors au revoir, à bientôt. Maintenant, je suis en colère."

L’entraîneur du Gimnasia de La Plata, Néstor Gorosito, s’en était aussi pris aux Français. "Ils connaissent les parfums, pas le football", avait-il lancé sur ESPN. Après les sifflets du Parc contre Messi, Marcelo Gallardo avait aussi fait part de son incompréhension en regrettant toutefois l’hypocrisie des Argentins qui ont, eux aussi par la passé, critiqué Messi.

"En football, un rien attire l’attention, avait confié l’ancien joueur de Monaco, du PSG et actuel entraîneur de River Plate. Mais nous aussi avons maltraité Messi. Alors, ne jouons pas les patriotes. J’écoute beaucoup de personnes parler. Mais nous aussi avons été durs avec lui avant qu’il ne renonce à la sélection, puis décide de revenir. Soyons cohérents et ayons, nous aussi, de la mémoire. Ceci dit, j’entends qu’ailleurs, le football puisse être vécu de différentes manières et que la manière de contester se fasse par ce biais (les sifflets). Je ne comprendrai jamais. Mais dans le football, ça ne me surprend pas."