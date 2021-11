Affaire de la sextape: Benzema "reste sélectionnable" malgré sa condamnation, insiste Le Graët

Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), a réaffirmé sa position sur Karim Benzema, malgré sa condamnation dans l’affaire de la sextape: l’attaquant reste sélectionnable avec l’équipe de France.

La porte de l’équipe de France reste ouverte à Karim Benzema. Noël Le Graët, président de la Fédération française de football (FFF), l’a réaffirmé ce mercredi quelque heures après la condamnation de l’attaquant à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende dans l’affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Le joueur a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage. Mais cela ne change rien pour le patron du football français, comme il l’a confié à L’Equipe.

"On peut être condamné avec sursis et reprendre le travail"

"Je ne sais pas ce que décideront Karim et ses avocats, à savoir s'ils font appel (ses avocats ont annoncé qu'ils feraient appel, ndlr), mais en ce qui concerne la Fédération, il n'y a aucun changement, a-t-il déclaré. Il reste sélectionnable, tout en regrettant ce fâcheux dossier. Il n'a pas joué pendant plusieurs années en équipe de France. Cette sanction ne change rien pour moi. Il est sélectionnable. Même s'il ne fait pas appel, pour moi, cela ne change rien. Il a le droit de travailler. On peut faire une faute, être condamné avec sursis et reprendre le travail."

Le Graët campe sur sa position tenue dans une interview au Parisien il y a deux semaines. L’annonce du jugement ne l’a pas convaincu de faire volte-face. "Je suis content du joueur, a-t-il rappelé. Il est performant, il se conduit parfaitement bien. Il n'est pas question que la Fédération prenne une décision qui serait plus forte que la justice. Dans la mesure où Didier veut le sélectionner, la Fédération n'aura aucune opposition. Il n'y a aucun obstacle à ce qu'il continue de jouer en équipe de France."

A partir d’octobre 2015, Benzema n’a pas été appelé en équipe de France pendant plus de cinq ans en raison de son implication présumée dans cette affaire, avant de faire son grand retour en juin dernier. Ce changement de cap de la FFF n’inquiète pas Le Graët, notamment sur d’éventuelles critiques, assure-t-il dans l'interview.