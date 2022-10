Coupe du monde 2022: "Ce n’est jamais très bon", Zidane espère que les Bleus iront loin malgré les blessés

Zinedine Zidane a profité de son passage au musée Grévin, ce lundi à Paris, pour se projeter sur la Coupe du monde 2022, qui débutera dans moins d’un mois au Qatar. L’ancien n°10 des Bleus espère que les joueurs de Didier Deschamps pourront réaliser un beau parcours au Moyen-Orient, malgré une infirmerie bien remplie.

Comme tous les quatre ans, il sera devant sa télévision. Avec des souvenirs de 1998 en tête et l’envie de voir ses successeurs briller. Zinedine Zidane va suivre avec passion la Coupe du monde 2022, qui débutera dans moins d’un mois au Qatar. Et l’ancien n°10 des Bleus espère voir l’équipe de France aller le plus loin possible dans sa quête de troisième étoile.

"On va les soutenir à fond comme d’habitude, a confié Zizou lors de son passage à Paris, ce lundi, pour inaugurer une nouvelle statue à son effigie au musée Grévin. Quand vous êtes bleu, vous êtes bleu à vie. J’espère voir l’équipe de France aller le plus loin possible. Je connais personnellement des joueurs, l’entraîneur aussi, je souhaite vraiment une très belle compétition à l’équipe de France."

Zidane croise les doigts pour Varane

A un peu plus de deux semaines de dévoiler sa liste (le 9 novembre), Didier Deschamps doit faire face à de nombreux blessés, à l’image de N’Golo Kanté et Boubacar Kamara (déjà forfait), Paul Pogba, Raphaël Varane ou Mike Maignan. Mais pas de quoi faire douter le Ballon d’or 1998.

"Ce n’est jamais très bon avant une compétition, mais ce sont des choses qui arrivent en pleine saison, relativise Zidane. Il faut pallier à ça et faire avec les forces vives, les gens qui sont là. Malheureusement, ça arrive à chaque fois. Après, j’espère pour l’équipe que Raphaël Varane par exemple pourra être là, et puis tous les autres".