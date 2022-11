Equipe de France: clé USB, conducteur et secret bien gardé... Les coulisses de l'annonce de la liste de Deschamps au 20h

Didier Deschamps annoncera mercredi la liste des joueurs de l'équipe de France retenus pour disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar. RMC Sport livre les détails de ce devoilement tant attendu par les supporters et les joueurs tricolores.

Le moment tant attendu est presque arrivé. Didier Deschamps devoilera ce mercredi soir le nom des joueurs français sélectionnés pour la Coupe du monde 2022, disputée du 20 novembre au 18 décembre au Qatar.

Une fois la liste établie par le sélectionneur et son staff, c’est le responsable administratif de l’équipe de France qui s’occupera de préparer le document qui sera intégré dans la fameuse clé USB pour prendre la direction de TF1 aux alentours de 18h30 avant diffusion par le patron des Bleus lors du journal de 20h.

La clé USB avec la liste confiée à un journaliste tenu au secret

Tout se fait à l’abri des regards indiscrets et avec un minimum d’interlocuteurs pour éviter les fuites. C’est le chef de presse des Bleus qui se rend, traditionnellement, au siège de la chaîne pour apporter le précieux objet dans la plus grande discrétion et sous haute surveillance. L’accès se faisant par une porte dérobée où une seule personne est chargée de recueillir la clé USB.

Il s’agit de Yoann Saillon, le monsieur événement des JT de TF1. C’est lui qui s’était occupé, par exemple, de la révélation de la chanson L’enfer de Stromae en plein 20h, le 11 janvier dernier. Il est l’objet de nombreux questionnements sur la liste mais ne lâche rien.

C’est la direction artistique de l’habillage qui va gérer la mise en images des noms des joueurs, le choix des polices de caractères et des photos pour illustrer le moment où Didier Deschamps égrainera les heureux élus. Tout est minutieusement calibré avec des infographistes pour que tout soit raccord.

C’est la quatrième fois que le sélectionneur se retrouve à communiquer sa liste dans le journal de 20h avec Gilles Bouleau. Lors de sa première, pour la Coupe du monde 2014, il avait su en plein direct ralentir son débit pour coller avec les images. C'est pour éviter ce genre de désagrément que les techniciens prennent le temps pour régler tous ces détails.

La liste connue autour de 20h20

Le sélectionneur sera accueilli vers 19h30 mercredi soir avant de se rendre dans la loge des invités de marque du JT. Gilles Bouleau et Didier Deschamps vont s’entretenir une dizaine de minutes avant le lancement du journal pour évoquer le conducteur lié à l’actualité du jour et le teasing dans les titres où Deschamps apparaitra à l’écran.

C’est vers 20h20 ou 20h25 que le moment tant attendu va pouvoir avoir lieu. Une ou deux questions du présentateur pour évoquer les difficultés pour faire cette liste dans une période inhabituelle pour une telle compétition et avec de nombreuses incertitudes au-delà des forfaits déjà actés de Paul Pogba et N'Golo Kanté.

Des doutes sur la forme de certains joueurs

Ensuite, le sélectionneur présentera les joueurs en commençant par les gardiens puis les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants, toujours par ordre alphabétique. C’est à ce moment-là que l’on saura combien de joueurs ont été retenus pour participer à ce Mondial au Qatar. La Fifa a autorisé à prendre un minimum de 23 joueurs mais le sélectionneur peut exceptionnellement aller jusqu'à 24, 25 ou 26 sélectionnés pour la Coupe du monde dans le Golfe. Tous les joueurs appelés seront présents sur la feuille de match.

En tenant compte des quelques incertitudes pour des joueurs comme Mike Maignan, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe ou encore le besoin d’être rassuré pour Jules Koundé et Karim Benzema, Didier Deschamps pourrait appeler 24 ou 25 joueurs. Après cette séquence qui ne devrait pas dépasser 15 minutes dans le journal télévisé, le technicien se rendra dans l’auditorium de TF1 pour la traditionnelle conférence de presse devant l’ensemble des médias représentés. On rappelle que la liste officielle doit être envoyée à la Fifa avant lundi 14 novembre, 19h. Le jour du rassemblement à Clairefontaine, ce qui pourrait permettre à Didier Deschamps de faire encore un ou deux ajustements.