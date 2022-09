Équipe de France: Dembélé dévoile son "véritable poste" sur le terrain

EXCLU RMC SPORT. De retour au premier plan avec le Barça, Ousmane Dembélé a évoqué son utilisation sur le terrain sous les ordres de Xavi dans l'émission Rothen s'enflamme, ce mercredi sur RMC.

Il ne fallait pas désespérer. Enfin régulier avec le FC Barcelone depuis le début de l’année, Ousmane Dembélé (25 ans) a commencé la nouvelle saison comme il avait terminé la précédente, de manière impressionnante. "Il est pratiquement au niveau du meilleur Neymar", s’est enthousiasmé Xavi, responsable en partie du retour au premier plan du feu follet français, déjà auteur de deux buts et quatre passes décisives, toutes compétitions confondues cette saison.

"Mon véritable poste? Numéro 10 à l'ancienne"

C’est la principale nouveauté observée ces derniers mois: Dembélé a trouvé cette continuité dans les performances, qui lui a tant fait défaut par le passé. Épargné par les blessures qui lui ont longtemps pollué l’existence, Dembélé enchaîne les matches sur le côté droit de l’attaque du Barça. A un poste où cet excellent dribbleur, habile des deux pieds, peut faire valoir son exceptionnelle qualité technique pour créer des différences balle au pied et servir ses coéquipiers.

Interrogé sur son utilisation au Barça dans Rothen s'enflamme, ce mercredi sur RMC, Ousmane Dembélé a commencé par souligner l'évidence, avant d'évoquer le poste qui semble avoir sa préférence: "J’ai plus mes repères sur le côté droit quand même, parce que maintenant avec Barcelone je joue plus à droite. Mon véritable poste était numéro 10 à l’ancienne, mais si je peux jouer à droite ou dans l’axe, je joue où on me met. L’essentiel c’est d’être sur le terrain."

Du temps où il évoluait au Stade Rennais, Rolland Courbis l'avait positionné dans l'axe, estimant qu'il y serait bien plus utile à l'équipe: "Rolland Courbis, je me rappelle, il m’avait placé au poste de numéro 10 parce qu’avant, j’étais surtout sur le côté. Il m’a dit: 'C'est à ce poste que tu devrais jouer'. Quand je suis arrivé à Dortmund, on me mettait un peu sur le côté et il m’a dit d’aller voir le coach Tuchel pour lui dire que je devais jouer plus à l’intérieur."

Bientôt récompensé par une deuxième Coupe du monde d'affilée?

Quel qu'ait été son poste de prédilection, aussi bien avec Rolland Courbis qu'avec Thomas Tuchel, et même Xavi aujourd'hui, la confiance de ces entraîneurs lui a toujours permis de s'épanouir sur le terrain: "Le plus important, c’est d’avoir un entraîneur qui te donne la confiance." La renaissance d’Ousmane Dembélé n’a pas manqué de titiller un autre entraîneur, et pas des moindres: le sélectionneur de l’équipe de France.

Didier Deschamps a longtemps feint d'ignorer les performances de son joueur. Mais la régularité d'Ousmane Dembélé a achevé de convaincre le patron des Bleus qu'il était temps de le rappeler. Si bien qu’à deux mois du Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre), le champion du monde 2018 postule clairement pour une place dans l’avion vers une deuxième Coupe du monde d’affilée.