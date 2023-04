Equipe de France: Deschamps et Stéphan auraient touché plus que les joueurs au Mondial 2022

Près de quatre mois après le dénouement de la Coupe du monde, L’Équipe dévoile les primes qu’auraient reçues Didier Deschamps et son staff après le bon parcours des Bleus. Les joueurs auraient empoché 490.000 euros chacun, soit moins que leur sélectionneur.

30,5 millions d’euros. Voici le montant que la FFF a perçue de la FIFA en récompense du parcours des Bleus lors de la Coupe du monde au Qatar, échouant seulement en finale. L’Équipe dévoile ce mercredi soir les primes post-Coupe du monde perçues par la Fédération française, et notamment par le sélectionneur Didier Deschamps.

8,4 millions d'euros pour les joueurs et le staff

Dans ce chèque de 30,5 millions d’euros, 2,5 onté été consacrés à l’organisation et 15 pour les joueurs et le staff. Dans le détail, Deschamps et ses adjoints se sont répartis une prime de droit à l’image (30.000 euros par match et par personne, donc 210.000 euros au total) et une prime sportive. Celle-ci s’élève au total à 8,4 millions d’euros, pour le staff et les joueurs, divisée en 29,5 (26 parts pour les joueurs et 3,5 pour le staff).

Le sélectionneur français, qui a récolté deux parts de droits à l’image et deux et demie de prime sportive, aura touché au total 1,1 million d’euros pour la Coupe du monde, en dehors de son salaire, qui s’élèverait à 2,5 millions d’euros annuels brut selon les informations du quotidien publiées en décembre dernier.

490.000 euros par joueur

Parmi ses adjoints, Guy Stéphan aurait reçu 680.000 euros de primes, soit plus que Franck Raviot (560.000 euros) ou Cyril Moine (140.000 euros). Les joueurs, qui pour certains redistribuent la majorité de leurs primes en faveur d’associations caritatives ou de structures amateures, auraient quant à eux touché 490.000 euros chacun.