Equipe de France: Giroud a mal vécu la finale des Bleus à Milan

Olivier Giroud a vécu comme une épreuve la finale de la Ligue des nations entre la France et l’Espagne (2-1) disputée, sans lui, dans son nouveau stade de Milan. "J'étais déçu de ne pas être là", confie l’attaquant à The Athletic.

Le destin offre parfois des clins d’œil douloureux. Olivier Giroud a ainsi assisté de loin à la visite de l’équipe de France à Milan lors de la finale de la Ligue des nations face à l’Espagne. C'était pourtant à San Siro, le stade où l’attaquant évolue depuis cette saison. Mais le joueur, non retenu par Didier Deschamps lors des rassemblements de septembre et octobre, n’a pas pu s’y rendre, trop déçu de ne pas figuer dans le groupe.

"C'était un peu bizarre de les voir jouer dans mon nouveau stade"

"Pour être honnête avec vous, c'était un peu bizarre de les voir jouer dans mon stade, mon nouveau stade, où j'ai bien commencé à mes débuts (un doublé face à Cagliari, ndlr), explique l’attaquant à The Athletic. Émotionnellement, c'était un peu spécial pour moi de les regarder à la télévision. Pour être tout à fait franc, c’était trop tôt pour que j'aille, par exemple, voir les gars dans le vestiaire. Evidemment, j'étais déçu de ne pas être là. Didier Deschamps a décidé de ne pas faire appel à moi et je dois respecter ce choix."

"J'étais tellement heureux qu'ils remportent le trophée mais, pour moi, c’était définitivement trop tôt pour y aller, poursuit-il. J'ai rencontré certains gars et ils me manquent, l'équipe nationale me manque."

Pense-t-il revenir un jour en Bleus? "Je ne sais pas"

Giroud a vécu un été riche en émotion avec son départ de Chelsea pour Milan et l’Euro achevé brutalement en huitième de finale face à la Suisse et vécu dans la peau d’un remplaçant avec le retour de Karim Benzema. Le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la sélection n’a plus joué en sélection, depuis.

Pense-t-il y revenir un jour? "Je ne sais pas", répond-il. "Maintenant, je peux dire que je me concentre sur mon club, Milan, et ma famille, ajoute l’ancien joueur de Montpellier. Je passe plus de temps avec ma famille sans les trêves internationales mais je serais un menteur si je vous disais que l'équipe nationale ne me manquera pas. Tu te sens très bien, très fier, de jouer pour ton pays. Mais je vais me concentrer d'abord sur mon club - bien faire, être efficace - et si le manager a besoin de moi, nous verrons et je jouerai peut-être à nouveau pour l'équipe nationale. Mais ce n'est pas ma cible principale."