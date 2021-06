Equipe de France: Kimpembe annonce que Mbappé va bientôt marquer

Presnel Kimpembe a confirmé qu’il ne ressentait aucune inquiétude après le début d’Euro 2021 en demi-teinte de Kylian Mbappé. A deux jours d’affronter la Suisse en huitièmes de finale, lundi soir, le défenseur des Bleus fait confiance à son coéquipier du PSG.

Sortie en tête du groupe de la mort devant l’Allemagne et le Portugal, l’équipe de France s’est offert un huitième de finale abordable face à la Suisse lundi soir (21h) à Bucarest. Mais le manque de réussite de Kylian Mbappé lors de cet Euro 2021 commence à inquiéter les supporters tricolores. Au sein du groupe dirigé par Didier Deschamps, et en particulier Presnel Kimpembe, on préfère saluer l’activité du buteur de 22 ans.

"La compétition n’est pas encore finie. Marquer, cela ne va pas être un problème pour lui, a assuré le défenseur français samedi en conférence de presse. Après, il est au service du collectif pour l’équipe. Donc je pense que c’est quelque chose qui ne va pas tarder."

Kimpembe: "Il a réussi à se créer des occasions"

En jambes mais malchanceux contre l’Allemagne, Kylian Mbappé a vu un but (logiquement) refusé pour hors-jeu et a été victime d’un tacle très limite de Mats Hummels alors qu’il filait au but. Moins en vue contre la Hongrie (1-1), l’attaquant du PSG s’est ensuite réveillé face au Portugal en obtenant un penalty. Une grosse activité qui ravit ses partenaires.

"Pendant les trois matchs, il s’est créé beaucoup d’occasions. Il ne les a pas mises au fond mais il a participé aux actions offensives de l’équipe et surtout, il a réussi à se créer des occasions, a encore insisté Presnel Kimpembe. C’est le plus important pour l’équipe. Avant tout cela, reste la victoire et les points qui sont le plus important."

Kimpembe prêt à dépanner à gauche

Pas inquiet pour la réussite de Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe a également fait preuve de sérénité concernant le poste de latéral gauche. Si Lucas Hernandez et Lucas Digne sont grandement incertains pour le huitième de finale contre la Nati, le défenseur central se dit prêt à dépanner. Mais pour le moment, personne n’est forfait.

"Les joueurs ne sont pas forfait. Jusqu'à nouvel ordre, ce n’est pas le cas, a enchaîné le champion du monde 2018. Si le coach en a besoin, si l’équipe en a besoin, je me tiendrai à disposition de l'équipe."

>> Tous les matchs de l'Euro sont à suivre via l'offre RMC Sport-beIN Sports