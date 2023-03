Equipe de France: la ressemblance entre Olivier Giroud et son frère amuse beaucoup les réseaux sociaux

Dans un sujet retraçant la carrière en équipe de France d'Olivier Giroud, diffusé sur TF1 ce dimanche, son frère Romain a livré un témoignage poignant. Mais les internautes ont surtout été stupéfaits par la ressemblance entre les deux frangins.

A quatre jours de l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour les deux matchs de qualifications pour l'Euro 2024 - face aux Pays-Bas et l'Irlande - Olivier Giroud (36 ans) a réaffirmé son "envie" et sa "détermination" de continuer à porter le maillot tricolore malgré la finale de Coupe du monde perdue face à l'Argentine le 18 décembre dernier.

Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus peut compter sur le soutien de sa famille, qui souhaite le voir continuer au plus haut niveau. C'est notamment le cas de son frère Romain, de neuf ans son aîné. "Pour moi, tu es le meilleur joueur du monde. Je ne te l'ai jamais dit, mais à travers toi, j'ai fait la carrière que je n'ai jamais réussi à faire, souffle Romain Giroud dans Téléfoot ce dimanche. Si c'était à refaire, je voudrais que ça se passe exactement de la même façon. Tu as fait, tu fais et tu vas continuer à faire de ma vie un arc-en-ciel."

Ancien footballeur reconverti nutritionniste

Au-delà de son témoignage, c'est surtout la ressemblance frappante entre les deux hommes qui a marqué les internautes. Ces derniers s'en sont donnés à coeur joie sur les réseaux sociaux. Si les deux hommes se ressemblent physiquement, Olivier Giroud a su faire son trou, contrairement à son frère, passé par la réserve du Stade Rennais et celle d'Auxerre.

A 45 ans, celui qui est aujourd'hui diététicien nutritionniste a notamment travaillé pour l'AS Monaco, a été capitaine dans les équipes de France jeunes, avant de se tourner vers une toute autre carrière.