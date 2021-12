Equipe de France: Le Graët confirme la priorité des Bleus pour le mois de mars

L’équipe de France disputera deux matchs amicaux en mars 2022. Interrogé sur les potentiels adversaires des Bleus ce samedi lors de l’assemblée générale de la Fédération française de football, Noël Le Graët a confirmé que l’option prioritaire restait un tournoi au Qatar, afin d’habituer le groupe de Didier Deschamps au pays où sera disputé la prochaine Coupe du monde.

Le plan de la Fifa et de son président Gianni Infantino était simple. Afin de lancer l’année 2022 sur des chapeaux de roue avant le Mondial au Qatar, le président de l’instance internationale rêvait d’organiser un tournoi amical dans le pays du Golfe. Championne du monde en titre, l’équipe de France faisait partie du casting de luxe imaginé pour la compétition disputée en mars prochain.

"Ce n’est pas encore fait, a immédiatement annoncé Noël Le Graët ce samedi lors de l’assemblée générale de la FFF. Il y aura deux matchs amicaux au mois de mars. On discute avec le Qatar. Si on n’y arrive pas à avoir les documents rapidement, on fera un match en France et un autre à l’étranger, pas trop loin. Mais il y aura, de toute façon, deux matchs amicaux."

Le Graët: "Je préférerais le Qatar"

Sur le papier, les Bleus de Didier Deschamps devaient donc rejoindre le pays hôte pour un tournoi de prestige. Problème, le Portugal et l’Italie n’ont pas réussi à décrocher un billet direct pour la Coupe du monde et devront passer par les barrages.

Pas de quoi entamer la confiance du président Noël Le Graët qui espère encore se rendre au Qatar en mars 2022. Selon le patron du foot tricolore, cela constitue la meilleure option en vue du Mondial disputé du 21 novembre au 18 décembre 2022. L’équipe dirigée par Didier Deschamps en profiterait ainsi pour prendre ses marques avant de défendre son titre acquis en 2018.

"Moi je préférerais le Qatar. C’est intéressant de voir un peu, puisqu’on est qualifiés, pour prendre déjà un peu nos habitudes. La difficulté c’est que le Portugal et l’Italie, qui étaient invités, malheureusement font les barrages. Le Qatar et Gianni Infantino cherchent des adversaires."