Equipe de France: "Macron devrait plutôt s'occuper de savoir si Le Graët ne doit pas partir", le tacle de Riolo contre le président

Invité dans "Face-à-Face" sur BFMTV lundi matin, Daniel Riolo a confié son exaspération après les scènes, après la finale entre la France et l'Argentine, dans lesquelles on voit le président de la République Emmanuel Macron au chevet de Kylian Mbappé, puis en train de tenir un discours dans le vestiaire des Bleus.

L'image a tourné en boucle ces dernières heures, après la défaite des Bleus en finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine (3-3, 4 tirs au but à 2). Alors que le meilleur buteur de la compétition (8 réalisations), Kylian Mbappé, est consolé par le portier argentin Emiliano Martinez, le président de la République Emmanuel Macron s'immisce entre les deux hommes pour prendre dans ses bras le joueur du PSG, lui glissant quelques mots à l'oreille. "Mbappé est un très grand joueur mais il est jeune, je lui ai dit qu'il n'avait que 24 ans (...) J'ai dit qu'il nous avait rendu très fiers et qu'à la fin, on a perdu un match de foot, on est passés à rien", confiera-t-il ensuite au micro de RMC.

Cette scène, suivie d'un discours de remerciement dans les vestiaires des joueurs tricolores, n'a pas manqué de faire réagir la sphère politique, suscitant également de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Invité aux côtés d'Emmanuel Petit sur le plateau d'Apolline de Malherbe lundi matin, dans l'émission "Face-à-Face", le journaliste Daniel Riolo n'a pas manqué de revenir sur ce débat autour de l'implication sportive du président de la République. Car au-delà des images, Emmanuel Macron a pris position, notamment, pour un maintien de Didier Deschamps à la tête des Bleus.

"J'attends d'Emmanuel Macron qu'il exerce sa pression sur ce qui doit fonctionner, à savoir la FFF"

"Il a le droit de donner son avis mais il n'arrête pas de s'impliquer, de dire : 'J'ai demandé à Didier Deschamps de rester' etc. Déjà qu'il avait oeuvré pour que Mbappé reste au PSG, mais maintenant en équipe de France il s'implique aussi en disant 'Je veux que Deschamps reste'. Il y a peut-être pas mal de supporters en France qui se disent que ce serait pas mal de voir Zinédine Zidane en équipe de France pour voir autre chose. Et puis j'ai envie de dire à Emmanuel Macron que plutôt que de s'occuper de savoir si Deschamps doit rester, il devrait plutôt s'occuper de savoir si Le Graët ne doit pas partir. Parce que le président de la Fédération française de football (FFF) a un audit en cours sur le fonctionnement de son organisation, dont on connaîtra les conclusions mi-février. Il a, en bon politicien qu'il est, cherché à se cacher derrière les résultats de l'équipe de France, il va peut-être falloir maintenant ouvrir les yeux. J'attends d'Emmanuel Macron qu'il exerce sa pression sur ce qui doit fonctionner, à savoir la Fédération, qui est quand même une délégation de service public qui dépend du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, plutôt que sur les consolations."