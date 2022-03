Equipe de France: Pogba absent de l'entraînement, à deux jours de l'Afrique du Sud

Touché à un pied après un coup reçu, Paul Pogba n'a pas participé à la séance d'entraînement des Bleus de ce dimanche. Il se ressent d'une contusion au pied gauche, mais sa participation au match n'est pas compromise.

Légère inquiétude pour Paul Pogba. A deux jours du match face à l'Afrique du Sud à Lille (mardi, 21h15), le milieu des Bleus et de Manchester United n'a pas participé à la séance d'entraînement au Pibarot ce dimanche et s'est contenté d'un travail en salle. Il se ressent d'une contusion au pied gauche après un coup reçu. Mais sa participation au deuxième match amical des champions du monde n'est pas remise en cause. Le milieu était le seul joueur absent de la séance.

Kanté de retour, précautions pour Varane

De son côté, Raphaël Varane a effectué la première partie de la séance avant de faire des étirements, à la suite du coup reçu contre la Côte d'Ivoire qui l'avait obligé à être remplacé par William Saliba. Il a été pris en main par un des kinés par rapport à sa cheville douloureuse. Pendant ce temps, Mike Maignan qui devrait être titulaire mardi, est allé travailler à part avec Franck Raviot le coach des gardiens. Les Bleus ont pu également compter sur N'Golo Kanté, de retour dans le groupe après l'avoir quitté pour raisons personnelles.

Sous un beau soleil, la vingtaine de joueurs restants à participer à un "toro" géant où Mbappe a été souvent sollicité par ses partenaires dans la bonne humeur. Le tout pour le plus grand plaisir des spectateurs présents. La séance s'est poursuivie avec deux ateliers avec ballons pour les frères Hernandez et Olivier Giroud, ainsi que pour Diaby, Clauss, Nkunku, Coman, Rabiot et Saliba. De leur côté, Kanté, Guendouzi, Ben Yedder, Mbappé et Digne ont effectué une séance de frappes sur Alphone Areola. Les autres sont repartis au château.

À l'issue de la séance, quelques privilégiés ont eu droit à quelques autographes et autres selfies avec Giroud, Mbappe et Kanté. Didier Deschamps, qui avait pris le temps de discuter sur le chemin de l'entrainement avec Varane, a pris le temps de glisser quelques mots à Nkunku à la fin de la séance en le prenant par l'épaule. Les Bleus rejoindront Lille lundi avant d'effectuer un dernier entraînement au stade Pierre-Mauroy. Le coup d'envoi du deuxième match de ce rassemblement, face à l'Afrique du Sud, sera donné mardi à 21h15.