Equipe de France: pourquoi Hervé Renard est entré dans l'histoire de la Coupe du monde face au Brésil

En décrochant une victoire contre le Brésil ce samedi (2-1), le sélectionneur de l'équipe de France féminine Hervé Renard est devenu le premier sélectionneur à remporter un match de Coupe du monde aussi bien chez les hommes que chez les femmes.

Hervé Renard entre dans l'histoire. Le coach de l'équipe de France féminine est devenu ce samedi, au terme du duel face au Brésil (2-1), le premier sélectionneur vainqueur d'un match de Coupe du monde à la fois masculine et féminine, comme l'apprend le compte Twitter des Bleues.

Une première victoire de prestige face à l'Argentine

L'équipe de France avait pour rappel été accrochée par la Jamaïque (0-0) lors de son premier match de ce Mondial. Avant cette victoire contre la Seleçao, Renard avait donc connu un succès en Coupe du monde chez les hommes, il y a quelques mois seulement. L'Arabie Saoudite avait pour rappel réalisé une énorme surprise en faisant tomber l'Argentine (2-1), future championne du monde, au cours d'un match où il avait tenu un discours devenu mythique à la mi-temps.

Il n'était en revanche pas parvenu à s'imposer lors de sa première Coupe du monde en tant qu'entraîneur, avec le Maroc en 2018. Après des défaites face à l'Iran (0-1) et auPortugal (0-1), les Lions de l'Atlas avaient frôlé l'exploit contre l'Espagne, seulement rejoints dans le temps additionnel (2-2). Pour rappel, Hervé Renard avait auparavant dirigé les sélections de Zambie (2008-2010 et 2011-2013), d'Angola (2010) et de la Côte d'Ivoire (2014-2015).

"Il n’y a rien de fait, on se concentre sur le Panama"

"On a souffert pendant 10 minutes après avoir encaissé le but (brésilien), avait-il réagi ce samedi au coup de sifflet final. On a eu le courage de réagir, on manque un deuxième but de la tête. On a fait preuve de beaucoup de courage et d'abnégation. Dans une compétition il y a parfois des matchs références et celui-ci doit l’être. On a battu une très belle équipe (...) N’oublions pas que ce n’est qu’un match de poule. Félicitations pour aujourd’hui mais il n’y a rien de fait. On se concentre sur le Panama". Les Bleues devront donc valider leur qualification ce mercredi face à la sélection d'Amérique centrale (12h), pour ce qui pourrait être une troisième victoire en Coupe du monde de leur sélectionneur.