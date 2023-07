Coupe du monde féminine: la belle audience des Bleues face au Brésil

Environ 4,3 millions de téléspectateurs ont suivi samedi le match de poule de l'équipe de France féminine de football, victorieuse du Brésil (2-1), selon les chiffres du panel Médiamétrie publiés dimanche.

Près de 4,3 millions de téléspectateurs français devant le match France-Brésil (2-1). Diffusée sur France 2 à midi en raison du décalage horaire avec la compétition qui se déroule en Océanie, la rencontre a obtenu en moyenne 36% de part d'audience, et permet à la chaîne publique de devancer TF1 sur la journée.

Encore très loin du score de 2019

Pour ce deuxième match de Coupe du monde, les Bleues ont rassemblé environ 800.000 téléspectateurs de plus que lors de leur entrée en lice contre la Jamaïque dimanche dernier, un match qui s'était conclue sur un score nul (0-0) et avait été diffusée sur M6. Leur record d'audience remonte à juin 2019, lors du Mondial en France, avec près de 12 millions de téléspectateurs (TF1 et Canal+) pour le huitième de finale victorieux, également contre le Brésil.

La menace d'un écran noir a longtemps pesé sur l'édition 2023, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande, en raison des réticences des diffuseurs audiovisuels occidentaux à sortir le chéquier face à des retombées d'audience très incertaines, compte tenu du décalage horaire.

À l'issue d'un vaste accord annoncé mi-juin par la FIFA concernant une trentaine de pays, France Télévisions et M6 avaient acquis les droits de l'événement, permettant sa diffusion en clair dans l'Hexagone. Actuellement en tête du groupe F, l'équipe de France affrontera le Panama mercredi 2 août, à 12H00 (heure française).