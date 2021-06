Equipe de France: prêt à jouer en sentinelle, Rabiot a "évolué" et "mûri"

C’est un Adrien Rabiot "nouveau" qui s’est présenté en conférence de presse ce samedi. Le milieu de terrain français a évoqué son poste et affirmé qu’il était prêt à faire des sacrifices pour aider les Bleus.

"Je pourrais maintenant jouer n’importe où pour le bien de l’équipe". Près d'un an après son retour chez les Bleus, Adrien Rabiot confirme avoir changé, notamment sur son état d'esprit. En conférence de presse, ce samedi, le milieu de l’équipe de France s’est dit prêt à évoluer comme sentinelle, où il refusait de jouer par le passé. À plusieurs reprises, le joueur ne désirait pas occuper ce poste avec le PSG, par exemple.

"S’il faut le faire, je le ferai"

"Il faut être prêt à tout, concède-t-il. Dans ce milieu de terrain, on est amené à beaucoup bouger et intervertir nos positions. La pointe basse, avec les deux joueurs de côté, on peut tous se retrouver dans cette position de sentinelle. On a tous les qualités pour le faire. Ce sera au coach de déterminer le joueur le mieux armé pour jouer à ce poste-là. Bien sûr que s’il faut le faire, je le ferai."

Un revirement de situation qui s’explique par un changement de mentalité et une maturité pour le joueur de 26 ans: "J’ai évolué, mon football a évolué aussi. Tout simplement parce que j’ai pris de l’âge, j’ai grandi, j’ai mûri. Selon moi, ça se ressent aussi dans mon football".

"La question du positionnement n’est pas du tout un sujet"

Par ailleurs, le milieu de la Juventus a également évoqué la position de milieu gauche où il a été aligné contre le pays de Galles cette semaine (3-0): "C’est un poste auquel je peux m’adapter, je l’ai fait plusieurs fois et ça a plutôt bien fonctionné. Comme je l’ai déjà dit au coach, je pourrais maintenant jouer n’importe où pour le bien de l’équipe de France, du moment que je peux vraiment apporter à cette équipe. La question du positionnement n’est pas du tout un sujet avec le coach".

Ce mardi, l’équipe de France reçoit la Bulgarie pour le dernier rendez-vous avant l’Euro. Une rencontre pas anodine pour Rabiot, quatre ans après l’épisode à Sofia où le froid et sa "peur de se blesser" avaient fait polémique. Mais le principal intéressé l’assure, "aujourd'hui, c'est un autre Rabiot".