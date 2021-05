Équipe de France: vers une "animation différente" pour intégrer Benzema

Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, a admis sur RTL qu'une animation offensive "différente" serait sans doute construite pour que Karim Benzema brille et s'entende le mieux possible avec ses coéquipiers à l'Euro.

Didier Deschamps va s'adapter pour mettre Karim Benzema dans les meilleurs conditions. C'est le message qu'a fait passer Guy Stéphan, l'adjoint du sélectionneur, dans une interview accordée vendredi à RTL. Pour que l'attaquant du Real Madrid s'entende au mieux avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, qui seront sans doute titulaires avec lui, l'animation offensive des Bleus va sans doute être revue pour l'Euro (11 juin-11 juillet).

"Karim a prouvé qu'il pouvait jouer avec différents attaquants au Real Madrid, depuis des années et années, a souligné Guy Stéphan. Il doit, et va être capable, de jouer avec Antoine, Kylian, Kingsley, Olivier et bien d'autres. Ce sera une question de complicité, de complémentarité, d'état d'esprit et de cohésion. Je n'ai pas de doute là-dessus".

Convaincu que les automatismes seront naturels

Citant Karim Benzema qui avait dit "aimer le jeu et le football", le bras droit de Didier Deschamps estime qu'il n'y a pas de raison pour que la relation technique entre les attaquants de l'équipe de France soit mauvaise: "Quand il y a de très bons footballeurs ensemble, ils se trouvent. Il y a sûrement une animation qui sera différente, de par le profil des joueurs. Il faut une capacité pour les joueurs à faire des une-deux, des une-deux-trois, à se déplacer dans le dos du partenaire".

Bien sûr, la question de l'équilibre de l'équipe reste au coeur des préoccupations du staff champion du monde: "Ce sera le défi. Quand on aura perdu le ballon, les attributions de chacun seront très bien définies. Il n'y a aucune raison pour que ça ne se passe pas bien".