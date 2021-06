France-Allemagne: la compo des Bleus, avec Rabiot et Benzema

Face à l'Allemagne, ce mardi soir à 21h, l'équipe de France fait son entrée en lice à l'Euro. Les Bleus vont démarrer avec le onze de départ attendu, comprenant notamment Adrien Rabiot au milieu de terrain.

La première équipe de départ des Bleus à l'Euro est désormais connue. Didier Deschamps a choisi de titulariser Adrien Rabiot pour ce choc tant attendu face à l'Allemagne, ce mardi soir (21h) à l'Allianz Arena de Munich pour la première journée du très relevé groupe F. Avec le milieu de terrain de la Juventus, qui était en concurrence avec Corentin Tolisso, l'équipe de France aura la possibilité d'évoluer à la fois en 4-3-3 et en 4-4-2 losange.

>> Suivez France-Allemagne en direct

Pour le reste, tous les titulaires pressentis sont bien au rendez-vous. Sorti sur blessure contre la Bulgarie, Karim Benzema est opérationnel. Son retour à l'entraînement a été concluant et sa béquille à la cuisse droite n'est donc plus un problème. Le Madrilène est aligné avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Ce dernier était lui aussi devenu quelque peu incertain, à cause d'une gêne physique liée au dernier match amical.

Dubois, Thuram et Sissoko en tribunes

Au milieu, Adrien Rabiot est sans surprise accompagné par Paul Pogba et N'Golo Kanté. Le tout récent vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea sera la pointe basse de ce milieu à trois. En défense, le sélectionneur a également fait dans le classique: Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sur les côtés, Raphaël Varane et Presnel Kimpembe dans l'axe, devant le capitaine Hugo Lloris qui va connaître sa 126e sélection.

Léo Dubois, Marcus Thuram et Moussa Sissoko seront en tribunes, et non pas sur le banc des remplçaçants. Pour rappel, même si les listes ont été élargies à 26 noms, l'UEFA a décidé qu'il ne pouvait y avoir que 23 joueurs isncrits sur les feuilles de match.

La compo des Bleus:

Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann, Benzema, Mbappé.

Remplaçants:

Mandanda, Maignan, Zouma, Lenglet, Digne, Koundé, Tolisso, Lemar, Coman, Giroud, Ben Yedder, Dembélé.