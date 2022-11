France-Australie: "Ce n'est pas le Vélodrome", Dembélé ironise sur l'ambiance au Qatar

En conférence de presse mercredi, Ousmane Dembélé a été interrogé sur l'ambiance dans les tribunes du match France-Australie. L'ailier a insisté sur le soutien des supporters français, même s'il a constaté que l'ambiance n'était pas mémorable.

Les tribunes du stade Al-Janoub étaient bien sages pour France-Australie. Une ambiance bien éloignée des standards pour un match de tenant du titre de la Coupe du monde. Malgré tout, Ousmane Dembélé, titulaire pour les Bleus dans cette rencontre, a apprécié de pouvoir entendre le soutien des 3.000 spectateurs français qui étaient présents dans cette enceinte d'Al Wakrah (sud de Doha).

"Ça va ! J'ai entendu que les supporters nous encourageaient derrière le but. On était très heureux. On a besoin de leur soutien pour aller très loin dans cette compétition", a déclaré l'ailier du FC Barcelone, en conférence de presse au lendemain du succès français. Avant d'admettre, sourire en coin: "Ce n'est pas le Vélodrome ou le Borussia Dortmund..."

"Très contents du soutien"

Mais Ousmane Dembélé a conclu sa réponse en insistant sur ce qu'il considère être essentiel, à savoir la ferveur des supporters tricolores: "Mais on était très contents de leur soutien, on est partis les applaudir à la fin. On a besoin de tous les Français pour aller loin dans cette compétition".

Un total d'un million de supporters sont attendues durant le tournoi, soit environ le tiers de la population du Qatar. Depuis le début de la compétition, certaines affluences déclarées par la FIFA interpellent, en raison de nombreux sièges vides constatés dans les stades sur les images de matchs.