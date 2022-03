France-Côte d'Ivoire: "Ce n'est pas n'importe qui", le retour gagnant de Giroud salué par Lloris et Deschamps

Premier buteur tricolore vendredi face à la Côte d'Ivoire en amical (2-1), Olivier Giroud a signé son retour avec les Bleus de la plus belle des façons. Le numéro 9 a réalisé un match plein et s'est attiré les louanges de son sélectionneur, Didier Deschamps, mais aussi de son capitaine, Hugo Lloris.

Un retour en grâce dont il n'aurait osé rêver. Vendredi soir au Vélodrome face à la Côte d'Ivoire (2-1), Olivier Giroud a rappelé à tout le monde - malgré sa situation précaire en équipe de France du fait de la concurrence de Kylian Mbappé, Karim Benzema ou Antoine Griezmann - à quel point il savait être déterminant avec les Bleus. Une affirmation d'autant plus vraie avec le maintien du premier sur le banc, victime d'une infection ORL dans la semaine, et en l'absence du deuxième, forfait pour ce rassemblement en raison d'une blessure au mollet gauche.

Auteur du but égalisateur contre les Elephants à la 22e minute, d'une belle tête piquée à bout portant, le joueur de 35 ans en a profité pour faire gonfler son compteur de réalisations avec la sélection à 47 unités. Soit seulement quatre de moins que le recordman Thierry Henry. Preuve, s'il en fallait une, que l'attaquant milanais n'a rien perdu de sa superbe, comme l'a rappelé Didier Deschamps après la rencontre.

"Ce n'est pas n'importe qui avec les Bleus" rappelle Lloris

“Je suis heureux pour lui, pour l’équipe. Quand il était avec nous et que ça marchait moins bien en club, il avait toujours cette capacité à être bon et décisif. Tant mieux, il aurait même pu encore augmenter son compteur. Il a retrouvé un groupe qu’il connaît donc c’est très bien pour l’ensemble.”

Une prestation également saluée par l'autre vétéran des Bleus, à savoir le capitaine Hugo Lloris, un proche de l'ancien canonnier des Gunners : "Il mérite cette opportunité, il l’a saisie. Ce n’est pas n’importe qui avec les Bleus et même si en attaque il y a beaucoup de talent, les choix appartiennent au coach. On sait ce qu’il est capable de donner pour notre équipe et c’est bien. Il a eu l’opportunité de se rapprocher du record de Titi. Il ne le doit qu’à lui-même.”

Mardi prochain face à l'Afrique du Sud au stade Pierre-Mauroy de Lille (21h15), le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France aura une autre occasion de briller. Et, qui sait, de grignoter encore un peu sur la marque de l'ancienne légende d'Arsenal.