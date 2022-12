France-Pologne: la célébration de Giroud en hommage à Thierry Henry pour son record de buts chez les Bleus

Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France en ouvrant le score face à la Pologne, ce dimanche, en huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Au moment de battre le record de Thierry Henry, l’attaquant de 36 ans lui a rendu hommage lors de sa célébration.

Seul sur le trône. Dans la légende. A 36 ans, Olivier Giroud est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France en ouvrant le score contre la Pologne, ce dimanche, en 8e de finale de la Coupe du monde 2022. L’attaquant de 36 ans a profité d’un bon service de Kylian Mbappé dans la surface pour tromper Wojciech Szczesny d’une frappe du gauche parfaitement placée juste avant la mi-temps (44e).

Après une petite glissage les bras écartés sur la pelouse du stade Al-Thumama de Doha, l’attaquant de l’AC Milan a célébré son but historique avec l’ensemble de ses partenaires, bras dessus bras dessous. Giroud s’est ensuite tourné vers les tribunes en montrant un 5 sur une main et un 2 sur l’autre. 52, comme son total de réalisations sous le maillot des Bleus. Soit une de plus de Thierry Henry, qui a longtemps détenu le record.

Olivier Giroud © AFP

Un "T" avec les mains

Le champion du monde 2018, auteur de 15 buts lors de ses 14 dernières sélections, a d’ailleurs rendu hommage à son prédécesseur de 1998 en réalisant un T avec ses mains, clin d’œil évidemment à "Titi" Henry. Avant de le compléter par un salut amical destiné à l’ancien taulier d’Arsenal, désormais consultant pour la télévision. Après son doublé contre l’Australie lors du premier match de l’équipe de France au Qatar, Olivier Giroud en désormais à 3 buts dans ce Mondial 2022.