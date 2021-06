Hongrie-France: Lloris craint des problèmes pour communiquer à cause du stade plein

L’équipe de France et Hugo Lloris jouent ce samedi face à la Hongrie (15h) leur deuxième match de l’Euro. Un duel disputé à Budapest devant près de 65.000 spectateurs et une très large majorité de supporters hongrois.

L’atmosphère s’annonce bouillante ce samedi à Budapest. Après les 14.000 spectateurs du match face à l’Allemagne, les Bleus défieront cette fois la Hongrie dans une Puskas Arena comble. Près de 65.000 supporters sont attendus dans l’enceinte pour la rencontre face à la Hongrie ce samedi (15h). Et cela pourrait bien poser quelques problèmes pour communiquer entre joueurs de l’équipe de France.

"Je pense que demain, ce sera plus compliqué pour communiquer sur le terrain, a confirmé Hugo Lloris lors de son passage en conférence de presse ce vendredi. En tout cas, il sera possible de le faire entre deux lignes, c’est-à-dire entre moi et les défenseurs, entre les défenseurs et les milieux ou entre les milieux et les attaquants. Ce sera difficile de communiquer en sautant les lignes. Cela sera difficile pour moi de communiquer avec un attaquant ou un milieu offensif."

>> Ne ratez aucun match de l'Euro grâce à l'offre RMC Sport-beIN Sports

Les bouillants supporters hongrois pendant le match face au Portugal © Icon Sport

Lloris: "Très heureux de revenir aux bases de notre sport"

La présence de fans dans le stade magyar va un peu gêner les Bleus, mais Hugo Lloris s’est aussi dit ravi de retrouver une belle ambiance après une saison marquée par les huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus.

"Ce sont des paramètres qui changent mais on est très heureux de revenir aux bases et aux fondamentaux de notre sport. On va vivre des émotions et les partager avec les supporters présents ou ceux qui seront devant leur télévision. Le but, c'est de gagner, toujours avec cet esprit de compétiteurs de que l’on a pu montrer à chaque grande occasion."

Deschamps insiste sur l’apport du public hongrois

Egalement présent face à la presse à la veille du match contre les Hongrois, Didier Deschamps a rappelé l’importance que peut avoir le soutien des fans pendant ce genre de matchs décisifs. Battue par le Portugal (0-3) malgré une belle résistance, la Hongrie voudra s’offrir le scalp des champions du monde tricolores devant son public.

"Evidemment que l’appui du stade plein et du public est quelque chose d’important, a confié le sélectionneur de l’équipe de France. C’est un avantage pour cette équipe hongroise. Cela les a bien aidés lors du premier match contre le Portugal. Il ne faut pas oublier que jusqu’à la 80e minute, ils faisaient match nul. Ils ont même ouvert le score mais ont vu leur but logiquement annulé pour un hors-jeu. Ils prennent un premier but malheureux. […] C’est une équipe combative, généreuse et très bien organisée. Je pense que la présence d’un sélectionneur italien y est pour beaucoup. Cette équipe est chez elle donc je m’attends au même répondant qu’ils ont eu face aux Portugais."