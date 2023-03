Irlande-France: la compo des Bleus, avec Giroud et Pavard de retour comme titulaires

Didier Deschamps a choisi de redonner sa chance à Benjamin Pavard au poste de latéral droit ce lundi pour le match de l’équipe de France contre l’Irlande à Dublin lors des éliminatoires de l’Euro 2024 (20h45). Remplaçant contre les Pays-Bas, Olivier Giroud effectue aussi son retour dans le onze de départ des Bleus.

Un peu moins de cinq ans après un dernier amical, la France affronte à nouveau l'Irlande, mais lors de la deuxième journée des qualifications pour l'Euro 2024. Buteur lors de cette précédente rencontre en mai 2018 (2-0), Olivier Giroud débutera à nouveau le duel ce lundi à l'Aviva Stadium de Dublin. Laissé sur le banc au coup d'envoi du match gagné vendredi face aux Pays-Bas (4-0), le meilleur buteur de l'histoire des Bleus aura donc une nouvelle chance d'améliorer son record.

Kolo Muani préféré à Coman

Le retour d'Olivier Giroud dans le onze va donc entraîner un changement dans le trio offensif des Bleus. Pour l'épauler en attaque dans le 4-3-3 aligné par Didier Deschamps, le néo-capitaine Kylian Mbappé et... Randal Kolo Muani. Très en vue dans l'axe face aux Bataves, l'attaquant de Francfort a donc été préféré à Kingsley Coman pour débuter dans le couloir droit face à l'Irlande.

Derrière les trois attaquants, pas de changement dans l'entrejeu par rapport à ceux titularisés contre les Pays-Bas. L'indispensable Antoine Griezmann est accompagné d'Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni.

La nouvelle chance de Pavard

Pas de changement non plus en charnière où le duo Upamecano-Konaté est reconduit. A gauche, Théo Hernandez va enchaîner alors que Mike Maignan voudra encore garder ses cages inviolées. C'est finalement au poste de latéral droit que le sélectionneur a choisi de changer les choses en laissant Jules Koundé sur le banc et en lançant Benjamin Pavard.

Plus apparu sur le terrain avec la sélection depuis sa titularisation contre l'Australie (4-1) lors de l'entrée en lice des Bleus au Mondial 2022, Benjamin Pavard va rejouer. Le défenseur du Bayern va donc retrouver le poste qu'il a occupé comme titulaire indiscutable entre 2017 et 2022 avant l'émergence de Jules Koundé.

Le onze français contre l'Irlande: Maignan - Pavard, Konaté, Upamecano, T.Hernandez - Tchouaméni, Griezmann, Rabiot - Kolo Muani, Giroud, Mbappé (cap.)