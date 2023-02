"Le Graët a révolutionné la FFF", l'hommage de Vincent Labrune, président de la LFP

Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel (LFP) et membre du comex de la Fédération, salue le bilan de Noël Le Graët qui a démissionné de la présidence ce mardi.

L’heure n’était pas au règlement de comptes contre Noël Le Graët à la sorte du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF), ce mardi. Après l’annonce de la démission de son poste, l’ancien président a même plutôt reçu des louanges pour son travail accompli après douze ans à la tête de la FFF. Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel (LFP) et membre du comex de la Fédération, a encensé le dirigeant breton face aux médias.

"Un bilan absolument remarquable depuis son arrivée"

"On a eu une réunion touchante, émouvante avec un président qui a été digne, à la hauteur de son parcours de dirigeant, a confié l’ancien président de l’OM (2011-2016). Je l’ai dit le jour de l’assemblée fédérale le 8 janvier que le bilan de la Fédération française de football, depuis son arrivée, est absolument remarquable aussi bien au niveau sportif, financier qu’en termes de féminisation. Noël a révolutionné, avec ses équipes, la Fédération française de football."

"On voit aujourd’hui que la situation du football, est remarquable et en progression à tous les niveaux, a poursuivi Labrune. C’était un peu un drame shakespearien depuis quelques semaines mais, comme je le pressentais et comme je l’avais dit le 11 janvier, je pensais que le bon sens allait l’emporter. Comme il l’a toujours fait, Noël a mis l’intérêt général au-dessus de son intérêt personnel. Je tiens personnellement, au nom du football professionnel, à l’en remercier. Il va maintenant poursuivre ses aventures, sa carrière. Il a un boulot prochain qui débute à la Fifa (il va diriger le bureau de Paris, ndlr). La Fédération et le football français, on est en marche pour préparer le futur dans les meilleures conditions."

"La FFF est une référence dans le monde"

Pour Labrune, le football français ne traverse pas une crise de gouvernance, malgré le départ du patron de la Fédération. Il loue même sa bonne santé. "Soyons très honnête, on ne peut pas enlever au président Le Graët son bilan pendant douze ans de chef d’entreprise à la tête la FFF, insiste-t-il. Il y a eu des maladresses de langage et peut-être de comportements. En tout état de cause, il va défendre son honneur. Pour moi, le rapport (l’audit diligenté par le ministère des Sports) était un prétexte. La Fédération est partie dans une lessiveuse avec un emballement médiatique dingue qui faisait que le président ne pouvait plus rester à son poste. Il en a pris acte. Je ne suis pas élu à la FFF, ça ne fait que deux ans que je participe à une réunion mensuelle à la FFF mais je pense qu’il y a du travail de qualité effectué. La Fédération françaises est une référence dans le monde. Je pense que le championnat de France redresse la tête, on a encore eu un grand match dimanche (OM-PSG, 0-3). On a beaucoup d’atouts au niveau de nos stars internationales, nos encadrements pour que le foot français soit à la pace qu’il est aujourd’hui, à savoir dans les meilleures nations du monde. Je ne suis pas aussi dur que vous."