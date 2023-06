Suisse-France: les Bleuets qualifiés pour les quarts de l’Euro Espoirs si…

La France affronte la Suisse ce mercredi lors de son dernier match des poules lors de l’Euro Espoirs. Leader du groupe D avec deux victoires, les Bleuets de Sylvain Ripoll ne sont pourtant pas encore qualifiés pour les quarts de finale du tournoi continental.

Une simple formalité ou une terrible désillusion. Malgré une nouvelle génération prometteuse, l’équipe de France des moins de 21 ans n’est pas encore assurée de disputer les quarts de l’Euro Espoirs organisé en Roumanie et Géorgie jusqu’au 8 juillet. Première du groupe D avec deux victoires en autant de matchs face à l’Italie (2-1) et la Norvège (1-0), la France doit finir le travail ce mercredi contre la Suisse à Cluj (20h45).

Une rencontre dans laquelle les Bleuets peuvent aussi tout perdre et être éliminés dès les poules. Bonne nouvelle pour la bande emmenée par Rayan Cherki et autres Lucas Chevalier ou Castello Lukeba, il suffira de ne pas perdre face aux Helvètes pour s’assurer d’un billet pour les quarts et de la première place du groupe D.

Les Bleuets premiers si…

Auteur du but vainqueur contre la Norvège, Michael Olise ratera le reste de la compétition en raison d’une blessure à l’ischio-jambier de la cuisse gauche. Mais Sylvain Ripoll ne manquera pas de solutions offensives pour le suppléer avec notamment Bradley Barcola et Amine Adli.

En l’absence de l’ailier de Crystal Palace, les Bleuets devront absolument éviter la défaite ce mercredi face à la Suisse pour décrocher leur qualification. Un nul ou une victoire garantira la qualification des jeunes joueurs tricolores pour les quarts.

Mieux, en restant invaincus pendant la phase de poules, les Espoirs français seront assurés de finir premiers devant la Suisse ou l’Italie et affronteront donc l’Ukraine (deuxième du groupe B lors des quarts de finale.

Les Bleuets deuxièmes si…

Pourtant, une défaite ne serait pas automatiquement synonyme d’élimination pour la France. Si les Bleuets s’inclinent contre la Suisse mais que, dans le même temps, l’Italie ne gagne pas contre la Norvège alors les jeunes Français seront qualifiés. Idem si les Bleuets perdent en marquant au moins trois buts (4-3, 5-4 etc), peu importe le résultat de l'Italie).

Enfin, un dernier scénario offrirait de justesse la qualification aux coéquipiers de Maxence Caqueret: une défaite sur le score exact de 3-2 pendant que l’Italie s’imposerait sur le score exact de 1-0. Là encore, les Bleuets décrocheraient leur qualification. Qualifiés, certes, mais en terminant deuxièmes derrière la Suisse. Dès lors, la France affronterait l’Espagne (première du groupe B) lors d’un quart au sommet.

Les Bleuets troisième (éliminés) si…

Malheureusement pour l’équipe de France Espoirs, il existe aussi plusieurs possibilités d’être éliminée dès les poules. Une défaite tricolore par deux buts d’écarts contre la Suisse couplée à une victoire italienne (peu importe le score) condamnerait le Bleuets. Idem si la France perd 1-0 ou 2-1 et que les Transalpins s’imposent.

La solution la plus simple pour le groupe de Sylvain Ripoll reste donc de gagner pour poursuivre leur belle série lors de cet Euro Espoirs. Un résultat idéal pour faire le plein de confiance avant la phase à élimination directe.

Comment les Bleuets peuvent se qualifier

La France qualifiée si...

- Elle gagne ou fait match nul contre la Suisse, peu importe le résultat entre l'Italie et la Norvège

- Elle perd mais l'Italie perd ou fait match nul contre la Norvège

- Elle perd par un but d'écart en marquant a minima trois fois (4-3, 5-4 etc), peu importe le résultat de l'Italie

- Elle perd 3-2 et l'Italie s'impose 1-0 : dans ce cas, la victoire 2-1 de la France face à l'Italie offrirait la qualification.

La France éliminée si...

- Elle perd par deux buts d'écarts et l'Italie s'impose

- Elle perd par sur le score de 1-0 ou 2-1 et l’Italie s’impose

- Elle perd sur le score de 3-2 et l'Italie s'impose par deux buts d'écart

- Elle perd sur le score de 3-2 et l'Italie s'impose par un but d'écart en marquant a minima deux fois (2-1, 3-2 etc).