Euro: "Appelez-moi!", la petite blague de Yarmolenko sur le "Coca Gate" de Ronaldo

L’attaquant ukrainien Andriy Yarmolenko, d’abord, puis Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, ensuite, ont à leur tour animé le "Coca Gate". En conférence de presse, les deux hommes ont souhaité mettre en avant la marque de soda, en réponse à Crisitano Ronaldo.

Cela commence à devenir le fil rouge des conférences de presse de cet Euro. Après Ronaldo, Pogba, McGinn, Locatelli ou Tchertchessov, deux nouveaux acteurs de ce championnat d’Europe se sont amusés des bouteilles des sponsors posées sur leurs pupitres en conférence.

"Coca-Cola et Heineken, appelez-moi!"

L’attaquant ukrainien Andriy Yarmolenko, encore auteur d’un but face à Macédoine du Nord (2-1) et élu homme du match, s’est présenté devant la presse avec une petite blague en référence à Cristiano Ronaldo, traduite par l'agence Reuters: "Je peux faire quelque chose? J’ai vu Ronaldo faire ça. J’ai envie de bouger (les bouteilles de Coca-Cola) ici et je veux mettre la bière ici. Coca-Cola et Heineken, appelez-moi!"

Ce lundi, le quintuple Ballon d’or avait fait un geste simple mais lourd de conséquences, en remplaçant la bouteille de Coca-Cola par une bouteille d’eau. Ce qui avait causé une perte de plusieurs milliards d’euros à la marque de soda en bourse. Plusieurs joueurs et sélectionneurs avaient répondu en l’imitant, parfois en le défendant comme Locatelli, parfois pour aller à son encontre, comme le sélectionneur russe, qui avait englouti plusieurs gorgées de boisson gazeuse.

Ce jeudi, l'UEFA avait réagi à "l'affaire" en rappelant que les "partenariats font partie intégrante du déroulement du tournoi et permettent d’assurer le développement du football à travers l’Europe, y compris pour les jeunes et les femmes".

"Les Reds Devils aiment le Coca-Cola"

Quelques heures après Yarmolenko, ce fut au tour de Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, de conclure son intervention en salle de presse en montrant la fameuse bouteille rouge avec insistance et le sourire: "Les Reds Devils aiment le Coca-Cola". Quoi qu'il en soit, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro et c'est sans doute le plus important ce soir.