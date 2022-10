Affaire Hamraoui: "Je l’entendais crier", Aminata Diallo livre sa version de l’agression

Mise en examen dans l’affaire de l’agression de Kheira Hamraoui, Aminata Diallo a accordé un entretien exceptionnel à RMC Sport pour livrer sa version des faits. L’ancienne joueuse du Paris Saint-Germain raconte pour la première fois le récit de la soirée du 4 novembre 2021 où sa carrière a basculé avec l’attaque de sa voiture et la violente agression de sa désormais ex-coéquipière.

Désormais sans club après la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, Aminata Diallo est bien décidée à remonter la pente. Placée sous contrôle judiciaire et poursuivie par la justice pour les chefs d’accusation de violence aggravée et associations de malfaiteurs dans le cadre de l’affaire Hamraoui, la milieue tricolore est sortie du silence pour la première fois au micro de RMC Sport. Afin de livrer sa version, la joueuse de 27 ans a raconté ce qu’elle a vécu le 4 novembre 2021 à Chatou dans les Yvelines lors de l’agression de son ancienne partenaire au sein du club parisien.

"On avait un dîner de cohésion puisqu’il allait y avoir une période importante de la saison avec des matchs très importants pour différentes compétitions dans lesquelles le PSG avait pour objectif de les gagner. Le club avait organisé ce repas-là pour souder un peu le groupe, les liens. Même si avant cela, bien sûr, le groupe vivait plutôt bien et avait plutôt des bons rapports, a estimé Aminata Diallo. La soirée s’est passée assez normalement pour le départ. Et puis après le repas je retourne du côté du 78 pour déposer mes coéquipières Sakina Karchaoui et Kheira Hamraoui. Effectivement elles habitent toutes les deux à Chatou."

Diallo nie avoir déposé Karchaoui pour être seule avec Hamraoui

Très rapidement après l’agression de Kheira Hamraoui, le nom d’Aminata Diallo est sorti dans la presse. Placée en garde-à-vue et auditionnée par les enquêteurs, la joueuse a dû expliquer pourquoi elle avait d’abord raccompagné Sakina Karchaoui chez elle ce soir-là.

"Au moment où on arrive à Chatou, je dépose en premier lieu Sakina Karchaoui. J’ai vu qu’on avait dit que j’avais insisté pour la déposer en première et c’est sous-entendre du coup pour pouvoir me retrouver toute seule avec Madame Hamraoui", a encore lancé Aminata Diallo.

Et celle qui est présentée comme la commanditaire de l’agression (ce dont elle se défend) de répondre fermement à ses accusations: "C’est faux puisque Sakina Karchaoui elle-même lors de son audition auprès des enquêteurs indique que c’est elle qui m’a demandé de la déposer en première pour pouvoir regarder la seconde mi-temps du match OM-Lazio en Ligue Europa. Donc je n’ai pas insisté pour déposer Sakina Karchaoui, a indiqué Aminata Diallo auprès de RMC Sport. Je l’ai fait tout naturellement à sa demande. Et puis parce que dans Waze j’avais mis l’adresse de Sakina Karchaoui. L’adresse que j’avais mise à l’aller donc c’était la première adresse. Voilà pourquoi je l’ai mise au retour."

Diallo dément avoir roulé à petite allure

Aminata Diallo a aussi assuré que non, elle n’avait pas passé sa soirée sur son téléphone alors qu’elle se trouvait au volant. Par conséquent, selon son récit, elle n’a pas pu indiquer sa position et celle de Kheira Hamraoui aux agresseurs. De la même manière, elle n’a pas roulé à petite vitesse pour favoriser l’attaque sur son véhicule.

"Encore une fois c’est un élément que l’on essaye de mettre à ma charge et qui n’est pas prouvé aujourd’hui. Je roulais, comme je l’ai indiqué, dans une allure normale pour cette rue-là, a poursuivi la joueuse passée notamment par Guingamp ou l’Atlético pendant sa carrière professionnelle. C’était une rue un peu étroite, pas grandement étroite mais étroite quand même, où il y avait des voitures garées à droite et à gauche en zigzag. Je roulais dans une allure normale pour cette rue-là en fait. Je ne pouvais pas rouler très vite mais je ne roulais pas très doucement."

Diallo: "Kheira avait la main en sang et elle criait de douleur "

Au-delà des faits qui lui sont reprochés dans le cheminement de la soirée, Aminata Diallo a rappelé qu’elle avait aussi été victime de l’agression ce soir du 4 novembre. Si Kheira Hamraoui a subi de graves blessures aux jambes, l’autre milieue du PSG a également reçu des coups de la part d’un des agresseurs.

"[Etiez-vous surprise?] Oui euh, très surprise. En fait on est en pleine nuit à ce moment-là. C’est une rue qui n’est pas éclairée. Et euh… si mes souvenirs sont bons, on arrive à hauteur d’un camion, d’un camion blanc où les agresseurs semblaient être cachés derrière, a confié Aminata Diallo. Ils apparaissent d’un coup au niveau de mon capot. Ils ont commencé à taper sur mon capot. Cela est allé très très vite. A tout casser, 30 ou 40 secondes. L’un est venu de mon côté, l’autre est allé du côté de Kheira Hamraoui. Ils ont ouvert les portières. Je ne sais plus s’ils nous ont demandé de les ouvrir ou quoi mais ils ont ouvert les portières. Celui qui a été de mon côté m’a molesté. Euh… on oublie aussi de le dire. Il m’a insulté et essayé de me dire qu’il fallait que je lui donne de l’argent."

Et l’internationale tricolore aux sept sélections de raconter l’enfer vécu par son ancienne amie: "De l’autre côté Kheira est sortie de la voiture. Je pense que c’est l’agresseur qui l’a tirée et lui a effectivement adressé des coups de barre, a témoigné la jeune femme pour RMC Sport. Je l’entendais crier et je crois qu’ils ont vu une lumière. Quelque chose, une lumière ou une voiture, qui les a fait fuir. Ils sont partis en courant, cela a été très rapide. A ce moment-là Kheira s’est relevée très rapidement et est rentrée dans ma voiture. Elle avait la main en sang et elle criait de douleur."

Diallo décrit un problème avec les portières de sa voiture

Les enquêteurs se sont très rapidement penchés sur une éventuelle participation d’Aminata Diallo à cette terrible agression dont a été victime Kheira Hamraoui. Parmi les choses que l’on reproche à l’ancienne joueuse du PSG, on l’accuse notamment de ne pas avoir verrouillé les portes de son véhicule. La principale intéressée s’inscrit en faux contre cette théorie.

"On a constaté le lendemain, quand on était à la police judiciaire de Versailles, et puis aussi avec le témoignage quand on a raconté l’histoire à Kadidiatou Diani, qui nous a effectivement confirmé qu’elle venait de remarquer peut-être une semaine avant, que la voiture ne verrouillait pas toute seule, a narré Aminata Diallo. Ce qui nous a étonné parce que les voitures récentes, normalement, sont verrouillées. En fait, effectivement, on a constaté que la voiture si tu ne la verrouillais pas manuellement, elle ne se verrouillait pas toute seule. Mais à ce moment-là je n’étais pas au courant, et on n’était pas informées de cela, que la voiture pouvait s’ouvrir de l’extérieur."

Diallo: "Sur le coup, on est très choqué"

En l’espace de quelques dizaines de secondes, les carrières d’Aminata Diallo et de Kheira Hamraoui ont basculé pendant la soirée du 4 novembre 2021. Lors de son entretien accordé à RMC Sport, la première des deux jeunes femmes a aussi souligné qu’elle avait eu la peur de sa vie. De fait, elle n’avait pas non plus pu voir un éventuel guetteur positionné à proximité du lieu de l’agression.

"Il faisait vraiment noir, non [je n’ai pas vu d’observateur]. Et puis sur le coup on est très choqué. On ne sait pas comment réagir. C’est allé très très vite, a conclu Aminata Diallo. Le fait de voir deux hommes arriver cagoulés, sur le coup cela fait vraiment peur."