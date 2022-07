Equipe de France: le contrat de Diacre "sûrement reconduit" après l'Euro 2022, annonce Le Graët

Le président de la FFF Noël Le Graët annonce ce jeudi matin que la sélectionneure de l’équipe de France Corinne Diacre devrait rester à la tête des Bleues "jusqu’à la Coupe du monde au moins". Il estime que son équipe "peut jouer le titre" à l’Euro.

Corinne Diacre peut entamer l’Euro 2022 avec sérénité. La sélectionneure de l’équipe de France féminine gardera sans doute son poste "jusqu’à la Coupe du monde au moins", en juillet 2023, comme l’a annoncé son président Noël Le Graët sur le plateau de Télématin ce jeudi. Son contrat "sera sûrement reconduit" affirme-t-il.

"L'objectif c'est d'être dans le dernier carré"

Le Graët estime par ailleurs que les Bleues ont les armes pour être sacrées championnes d’Europe en Angleterre. "L’objectif c’est d’essayer de gagner, ou en tout cas d’être toujours dans le dernier carré, rappelle-t-il. Je pense qu’on a une bonne équipe qui peut jouer ce rôle. On peut jouer le titre."

Les Bleues démarrent leur Euro ce dimanche face à l’Italie (21h) et pourraient retrouver les Pays-Bas ou la Suède en quarts de finale. "Sur les 15 derniers matchs, on n’a pas de défaite, ajoute-t-il à propos de l’équipe de France féminine. Je ne sais pas ce qu’on peut faire de mieux. On a rencontré les meilleures équipes d’Europe, on a de bons résultats".

"Sûrement des efforts à faire" sur la D1 féminine

Interrogée sur le football féminin en France, le président de FFF annonce une progression du nombre de licenciées, qui "dépasse les 200.00", alors que les hommes sont toujours "dix fois plus". Une différence qui ne s’explique pas selon lui par un problème d’infrastructures ou de personnels: "tous les clubs sont équipés pour recevoir les jeunes filles".

"Il n’y a pas assez de public, regrette-t-il aussi à propos de la D1 féminine. On a sûrement des efforts à faire, il n’y a pas l’habitude d’aller voir les filles alors qu’elles donnent un très bon spectacle. Il y a deux équipes qui dominent, avec le PFC qui n’est pas très loin non plus maintenant. Il vaudrait mieux qu’il y ait 4-5 équipes qui rivalisent pour les premières places".