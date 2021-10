Barça: touché lors du Clasico, Fati absent contre le Rayo Vallecano

L'ailier du Barça Ansu Fati, revenu sur les terrains fin septembre, est à nouveau absent. Touché lors du Clasico face au Real Madrid, le joueur de 18 ans sera absent sur la pelouse du Rayo Vallecano ce mercredi en raison d'une gêne au genou droit. Sa durée d'indisponibilité n'est pas encore connue.

Sa sortie à la 74e minute du Clasico contre le Real Madrid dimanche après-midi, alors que le FC Barcelone était mené 1-0 au Camp Nou, n'augurait rien de bon. Ansu Fati, touché lors de ce match finalement remporté par les joueurs de Carlo Ancelotti (2-1), sera absent ce mercredi soir pour le match du Barça sur la pelouse du Rayo Vallecano à l'occasion de la 11e journée de Liga.

Le club catalan a annoncé la nouvelle tôt ce matin, dans un communiqué précisant qu'Ansu Fati "a des douleurs au genou droit". Comme le précise le Barça, "l'évolution de cette blessure déterminera l'indisponibilité" précise de l'ailier qui avait fait son retour à la compétition fin septembre après une année sans jouer en raison de problèmes au ménisque.

Un groupe très réduit pour le match face à Vallecano

Depuis près d'un mois, Fati a connu deux titularisations et marqué deux buts sur les six matchs qu'il a disputés. Son absence pour le match du Barça de ce soir vient s'ajouter à celles de Pedri, Ousmane Dembélé, Frenkie de Jong, Martin Braithwaite et Ronald Araujo.

C'est donc avec un groupe réduit que Ronald Koeman va devoir composer face au Rayo Vallecano pour tenter de s'imposer et se rapprocher des équipes de tête alors que le FC Barcelone occupe la neuvième place, avec seulement 15 points pris en neuf journées de championnat.