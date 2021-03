Liga: Xavi verrait bien Joachim Löw sur le banc du Barça

Ancien maître à jouer du FC Barcelone, Xavi aimerait voir Joachim Löw entraîner un jour le club catalan. Ce dernier quittera la sélection allemande à l'issue de l'Euro 2021.

Après quinze années à la tête de la Mannschaft, Joachim Löw quittera son poste cet été à l’issue de l’Euro (11 juin-11 juillet). Critiqué depuis le naufrage du Mondial 2018 en Russie, il ne se voyait pas aller jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar, comme le prévoyait initialement son contrat.

Reste à savoir où il rebondira. Aux commandes d’une nouvelle sélection? Ou sur le banc d’un club, lui qui a notamment entraîné Stuttgart, Fenerbahçe et l’Austria Vienne au début de sa carrière?

Xavi séduit par sa personnalité

Questionné à ce sujet dans une longue interview donnée ce samedi au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, Xavi a indiqué qu’il le verrait bien atterrir en Espagne. Et plus particulièrement au Barça.

"C’est un entraîneur de luxe. Il veut du spectacle, un football brillant et offensif, et il est devenu champion du monde comme cela (en 2014). Löw a aidé l'Allemagne a développé une compréhension différente du football qui me rappelle beaucoup ce que j’ai appris de l'Espagne et de Barcelone", a souligné l’ancien chef d’orchestre du Barça, actuel entraîneur d’Al-Sadd au Qatar et lui-même souvent présenté par les médias espagnols comme le successeur de Ronald Koeman.

Selon Xavi, Löw pourrait avoir d'excellents résultats en Catalogne grâce à "sa façon de comprendre le jeu et sa personnalité". Par le passé, le sélectionneur de l’Allemagne a surtout été annoncé au Real Madrid. Son nom est encore revenu récemment, le doute planant toujours sur l'avenir de Zinedine Zidane malgré un contrat qui court jusqu’en 2022. Comme Koeman avec Barcelone.