Real Madrid: les folles statistiques de la saison impressionnante de Benzema

Auteur d'un nouveau doublé lundi soir à Majorque lors de la victoire du Real Madrid (3-0), Karim Benzema a amélioré ses statistiques en devenant notamment le meilleur buteur français de l'histoire avant de se blesser. "KB9" a même fait mieux : avec ses deux buts supplémentaires, il vient d'égaler sa meilleure saison au Real, alors qu'il reste encore deux mois de compétition.

Passé le triplé contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions (3-1). Passée la troisième place de meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid acquise aux dépends d'Alfredo di Stefano. Karim Benzema est déjà à la recherche de nouveaux sommets à gravir. Lundi soir, sur la pelouse de Majorque en Liga (3-0), "KB9" est ainsi devenu le meilleur buteur français de l'histoire, avec un doublé qui lui permet de dépasser de deux unités Thierry Henry (413 buts en carrière contre 411 pour l'ancien attaquant d'Arsenal).

La meilleure saison de sa carrière

Outre cet exploit d'une vie, Benzema en a profité pour peaufiner cette saison 2021-2022 au cours de laquelle il est, sans aucun doute, au sommet de son art. Avec ses deux buts supplémentaires, un sur penalty et un autre de la tête, Benzema a atteint les 32 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Record égalé. Il faut ainsi remonter dix ans en arrière pour voir le Français réaliser cette performance, en 2011-2012, sous les ordres de José Mourinho.

Il reste encore deux mois de compétition à Benzema, et au moins dix matchs de Liga et deux de Ligue des champions, pour améliorer ce total. Le Madrilène n'avait jusque-là dépassé les 30 buts sur une saison que quatre fois: en 2011-2012 donc, en 2018-2019 et 2020-2021 (30 buts) et en 2007-2008 avec l'Olympique Lyonnais (31 buts).

Benzema envoie le Real vers le titre

Mieux: avec sa passe décisive réalisée pour Vinicius pour le premier but du match lundi à Majorque, Benzema a aussi égalé son record dans cet exercice. Le Français en est désormais à 11 passes décisives en Liga, comme en 2012-2013. Il est, avec Kylian Mbappé (15 buts et 10 passes décisives en Ligue 1), le seul joueur des cinq grands championnats européens à dominer le classement des buteurs et des passeurs.

En réalisant cette nouvelle performance de haute volée sur la pelouse de Majorque lundi, Benzema a très certainement envoyé le Real Madrid vers le titre, le club possédant désormais dix points d'avance sur Séville. Seul petit bémol: l'attaquant s'est blessé. Mais Carlo Ancelotti s'est montré rassurant après la rencontre, tandis que Benzema aurait indiqué être confiant quant à sa participation au Clasico de dimanche prochain.