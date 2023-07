Real: Valverde ne sera pas sanctionné après avoir agressé Alex Baena

El Español. La plainte déposée devant la justice par le joueur de Villarreal avait déjà été classée sans suite le 3 juillet dernier. Accusé d'avoir agressé Alex Baena, Fede Valverde ne sera pas sanctionné par la Commission des compétitons de la fédération espagnole apprend ce mardi le journal. La plainte déposée devant la justice par le joueur de Villarreal avait déjà été classée sans suite le 3 juillet dernier.

Fede Valverde ne sera pas sanctionné pour l'agression présumée du joueur de Villarreal Alex Baena après un match disputé au Santiago Bernabéu en avril dernier. Comme le rapporte le journal El Español, la Commission des compétitions de la fédération espagnole a décidé de suivre la décision rendue par la justice ordinaire en début de mois.

Une version des faits jugée non-cohérente

Le 3 juillet dernier, le juge du tribunal d'instruction de Madrid avait classé sans suite la plainte parce que, selon l'ordonnance, "la perpétration du délit qui a donné lieu à la formation de l'affaire n'est pas dûment justifiée". La déclaration d'Alex Baena "présentait de graves incohérences" explique le journal, par rapport à ce qui a été enregistré par les caméras du Santiago Bernabéu.

Initialement, le juge d'instruction de la Fédération Juan Antonio Landabarea avait demandé une suspension de cinq matchs pour l'Uruguayen. Le Real Madrid aurait d'ailleurs décidé de s'en prendre à Landabarea dans de futures affaires, l'accusant "d'objectivité douteuse" et de s'en prendre à "l'honneur du club". Les autorités de justice sportive espagnoles chargées de résoudre cette affaire (le Comité des compétitions de la RFEF) ont estimé que la justice ordinaire devait prévaloir sur la justice sportive dans cette affaire.

Un appel encore possible

"La conclusion ci-dessus détermine qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les différentes questions soulevées dans l'acte d'accusation et dans les allégations, sans préjudice de l'évaluation et de l'appréciation par ce Comité du travail solide et motivé réalisé par le Comité d'instruction", indique la décision du Comité des compétitions.



Et d'ajouter: "Il convient donc de prononcer le non-lieu et le classement de cette affaire, sans préjudice du fait que ce classement est également provisoire, puisque dans l'hypothèse où la procédure pénale serait reprise, en tout état de cause, et qu'une conclusion différente serait tirée sur les faits produits, l'affaire pourrait être rouverte, à condition que l'infraction correspondante ne soit pas prescrite". Des recours peuvent encore être soumis auprès du Comité d'appel dans un délai de dix jours ouvrables, à compter du mercredi 26 juillet.