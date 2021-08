Koundé au soutien de Da Fonseca, critiqué après sa sortie pendant la présentation de Messi

Le défenseur du FC Séville Jules Koundé a apporté son soutien à Omar Da Fonseca sur son compte Twitter. En conférence de presse, le consultant argentin s’était montré particulièrement expressif au moment de saluer l’arrivée de Lionel Messi au PSG.

Au lendemain de sa bruyante intervention au Parc des Princes, Omar Da Fonseca continue de diviser sur les réseaux sociaux. L’ancien attaquant du PSG s’était montré très expressif à la fin de la conférence de présentation de Lionel Messi, en scandant le nom de son idole en salle de presse avant même de donner sa carte de visite au joueur. Une attitude qui avait surpris certains observateurs, jugeant que le consultant était sorti de son rôle.

"Ne change rien Omar"

Parmi les nombreux soutiens apportés à l’Argentin sur les réseaux sociaux des différents consultants et journalistes, l’un d’entre eux résonnent tout particulièrement. Jules Koundé, défenseur du FC Séville, est en effet le premier joueur a publiquement défendre Da Fonseca, estimant que sa passion passe avant tout. "C’est comme ça que nous autres passionnés, entendons et vivons ce sport, écrit l’international français sur son compte Twitter. Ne change rien Omar".

Ce jeudi, le consultant s’était défendu dans les colonnes de L’Equipe: "J'ai attendu que cela se termine et j'ai juste voulu célébrer un peu, réveiller la salle. Désolé, mais quand on me touche sur ce terrain émotionnel, je ne me retiens pas. Par moments, en France, on est assez froid... Mais mince, c'est historique! De voir Messi assis ici, avec le maillot de Paris. Laissons-nous aller".

"Je suis consultant, pas journaliste"

Da Fonseca a également rapporté que des critiques étaient largement minoritaires ("c'était 2% des retours que j'ai eus, heureusement, beaucoup de collègues ont apprécié"), tout en expliquant que son rôle le lui permet plus ce genre de sortie: "Je suis consultant, pas journaliste. J'ai 63 balais, j'étais heureux et j'ai voulu le montrer. On me dit que ce n'est pas l'endroit pour faire cela. Mais qui détermine cela? J'ai respecté la conférence. J'ai attendu la fin, il faisait les photos, j'ai commencé à applaudir et trois ou quatre personnes à côté de moi m'ont accompagné, c'est tout."