Lens: Clauss confirme des discussions avec l’Atlético

Jonathan Clauss s’est exprimé ce jeudi au sujet de son avenir à Lens. Le latéral droit du club nordiste et de l’équipe de France a confirmé des échanges avec l’Atlético de Madrid mais n’a pas encore tranché.

Jour après jour la carrière de Jonathan Clauss passe à une nouvelle étape. Arrivé dans le monde pro sur le tard, le latéral droit a explosé sous le maillot de Lens en Ligue 1. A tel point que Didier Deschamps lui a offert ses trois premières sélections en équipe de France depuis le mois de mars. En club aussi l’avenir du joueur de 29 ans pourrait rapidement prendre une autre tournure alors que le défenseur a confirmé ce jeudi des discussions avec l’Atlético de Madrid. Sous contrat avec les Sang-et-Or jusqu’en juin 2023, Jonathan Clauss pourrait se laisser séduire par un transfert chez les Colchoneros. Lens pourrait aussi accepter de le vendre lors du mercato estival plutôt que libre dans un an.

"J’ai eu un contact, confirme le néo-international tricolore auprès du journal Le Parisien. Mais pas au point d’avoir pris ma décision. Il n’y a pas de papier sur la table, ce sont des discussions qui continuent. Le jour où il y aura quelque chose d’important, on se mettra autour d’une table avec Lens, et si ça doit être avec l’Atlético, on prendra le temps de discuter. Je suis très calme par rapport à ça."

Clauss: "Partir pour partir ne m’intéresse pas"

A quelques mois de la Coupe du monde au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre), Jonathan Clauss n’est pas encore certain de vouloir en finir avec son aventure à Lens. Arrivé chez les Nordistes en 2020, le défenseur va devoir trancher. Il le sait, sa prochaine décision pourrait constituer l’un des grands moments de sa carrière. A l’heure actuelle, celui qui a marqué 5 buts et délivré 11 passes décisives cette saison en Ligue 1 n’a pas pris sa décision et ne veut pas se précipiter.

"C’est un moment charnière de ma carrière. J’ai envie de prendre le maximum de choses en compte. Partir pour partir ne m’intéresse pas, a encore expliqué Jonathan Clauss. Si c’est le bon moment, il faudra le faire. J’ai des discussions avec mes parents, avec ma copine, je n’ai pas envie de faire le mauvais choix. On ne se prend pas la tête. J’ai l’impression que tout le monde autour de moi me comprend. Chacun donne son avis. On discute pour faire avancer les choses, pas pour dire à ta place je ferai ça ou ça."

Clauss annonçait sa volonté de rester à Lens en mai

Entre rester à Lens où les supporters l’adorent et où il connait par cœur le sytème de Franck Haise ou partir en direction de l’Atlético où il devra se battre pour sa place dans le onze de Diego Simeone, Jonathan Clauss va avoir un choix important à faire. Interrogé par RMC Sport pendant le mois de mai, Jonathan Clauss assurait qu'il resterait à Lens la saison prochaine.

"Aujourd’hui, je ne sais pas vraiment où est-ce que je vais aller si je suis amené à partir ou si je vais rester. Cela ne me concerne pas à l’instant t. J’ai assez de choses à penser pour ne pas me rajouter des choses dans la tête, estimait le défensur . Pour le moment, c’est assez flou. Aujourd’hui, j’ai un contrat, je suis Lensois et, pour l’instant, je reste Lensois la saison prochaine."

La donne semble un peu avoir changé depuis. Et au-delà d’une éventuelle envie de départ, le latéral droit va également devoir convaincre de le laisser, lui le premier international tricolore du club depuis Alou Diarra en 2006.