Lens: "Je lui souhaite de remplacer Rüdiger ou Militao", Sotoca s’amuse de la rumeur Gradit au Real

Florian Sotoca a plaisanté ce jeudi au sujet de Jonathan Gradit et d’une fausse rumeur envoyant le joueur de Lens au Real Madrid lors du mercato estival.

Une belle ambiance dans le vestiaire, voilà certainement l’un des atouts de Lens ces dernières saison. Depuis son retour en Ligue 1, le club nordiste n’en finit plus de surprendre. A tel point que certains joueurs de l’effectif de Franck Haise sont envoyés un peu partout en Europe en fonction des rumeurs de transfert. L’une d’entre elles, infondée, a fait de Jonathan Gradit une option du Real Madrid pour renforcer sa charnière centrale. De quoi offrir un joli moment lors du passage de Florian Sotoca ce jeudi face à la presse à deux jours du déplacement à Monaco lors de la troisième journée de championnat.

"[Il éclate de rire] C’est simplement mérité pour lui. Voilà, cela fait trois saisons que c’est le plus régulier de nous tous, a plaisanté l’attaquant alors que son coéquipier assistait au point presse du jour. On en parle un peu moins mais je serai ravi qu’il prenne la place de Rudiger ou celle de Militao."

Haise n’a pas discuté avec Kakuta

Florian Sotoca n’est visiblement pas trop perturbé par les nombreuses pistes plus ou moins farfelues sur lui ou ses partenaires. L’actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec trois réalisations y a surtout vu une raison de chambrer gentiment Jonathan Gradit. Franck Haise, l’entraîneur artésien, doit surtout gérer deux dossiers chauds d’ici la fin de l’été avec les cas Fofana et Kakuta.

"Je vous ai dit que je n’avais pas eu discussion avec Gaël Kakuta avant la semaine dernière. Je n’en ai pas eu plus. Parce qu’il ne m’a pas sollicité, a indiqué le technicien des Sang et Or. La bonne nouvelle c’est qu’il a repris l’entraînement cette semaine. Il a pu faire toutes les séances après 25 jours d’indisponibilité."

Haise sur Fofana: "Pas grand-chose de nouveau à dire"

Un temps annoncé dans le viseur de l’OM, du PSG ou même de clubs étrangers, Seko Fofana appartient toujours à Lens. Sous contrat jusqu’en 2024, le milieu ivoirien de 27 ans ne semble pas perturbé par sa situation personnelle et continue de se donner à fond pour le club nordiste.

"Concernant Seko Fofana, je n’ai pas grand-chose de nouveau à dire, a enchaîné Franck Haise. Comme je le dis toutes les semaines depuis la reprise, il est toujours là et bien là. Il reste très engagé et toujours très compétiteur. […] Depuis le 24 juin, il est parfaitement engagé dans ce que l’on fait."