Ligue 1: à 10 contre 11, Lens arrache le nul contre Nantes et maintient ses espoirs d'Europe

Dans un duel pour les dernières places européennes, Lens a surpris le FC Nantes sur le fil pour s'adgujer un match nul 2-2 ce samedi à Bollaert, et reste a deux points d'une qualification en Ligue Europa Conference. Les Canaris eux devront espérer une victoire en Coupe de France pour rêver de de Coupe d'Europe.

Le Racing s'est relancé. En signant une remontée pour arracher le nul 2-2 à dix contre onze, le RC Lens s'offre un point précieux contre le FC Nantes ce samedi. Les hommes de Franck Haise étaient pourtant menés 2-0 à la pause après l'exclusion précoce de Jean-Louis Leca. Ils obtiennent finalement un point dans ce duel entre deux équipes visant l'Europe et se classent septièmes, à deux points de la 5e place qualificative pour la Ligue Europa Conference.

Le FC Nantes pensait avoir fait le plus dur

Ce choc a pourtant failli être rapidement scellé. Alors que Sotoca a failli se jouer de la jeune défense nantaise dès le début de la rencontre (1e et 5e), Moses Simon s'est chargé de lui répondre en envoyant une première frappe détournée en corner, avant de trouver le chemin des filets sur une attaque en trois touches. Sur un long dégagement, Lafont trouve Coco qui envoie à Simon dans la surface. L'attaquant nigérian trompe Leca d'une frappe croisée et vient déjà mettre les Canaris devant (1-0, 8e).

En grand manque d'efficacité dans le dernier geste, les Lensois tentent sans succès, jusqu'à ce que la sortie très dangereuse de Leca ne les laisse à 10. Sur un long ballon, Simon parvient à frapper juste devant le portier lensois, qui le percute dans la foulée en pleine vitesse et hors de sa surface. Le gardien corse est de suite exclu (19e). Le FC Nantes insiste donc, et alors que Cyprien s'était procuré de bonnes occasions, c'est bien Moses Simon qui vient inscrire un doublée, en reprenant une frappe repousée de... Cyprien (2-0, 32e). Le Nigérian devient ainsi le premier joueur de Nantes à être impliqué sur plus de 10 buts lors de 3 saisons consécutives en Ligue 1 depuis Emiliano Sala.

Une remontada sponsorisée par Clauss

Lens doit alors s'en remettre à ses deux agitateurs de chaque côté : Jonathan Clauss à droite et Pereira da Costa à gauche. Avec cette avance confortable, Kombouare se permet de faire tourner à la pause, et préserve notamment Pedro Chirivella, tout juste revenu de blessure. A l'heure de jeu Moses Simon est même tout proche du triplé lorsque son tacle au second poteau frôle le ballon (61e). Clauss lui garde toujours son équipe hors de l'eau, présent en défense et en attaque, se projettant à une vitesse folle pour compenser l'infériorité numérique.

Et c'est finalement sur une nouvelle percée du néo-international français que Lens parvient à réduire l'écart. Le piston sert Fofana en retrait, qui se retourne sur un sublime contrôle orienté avant de servir Pereira da Costa à sa gauche. Le jeune portugais enroule sa frappe au premier poteau (1-2, 68e). Sentant Lens enfin dans son match, le stade Bollaert pousse. Leurs demandes seront entendues puisque dans la foulée, Saïd obtient un pénalty sur un contact avec Lafont, transformé par Kalimuendo (2-2, 80e).

Lens rate l'occasion de revenir à hauteur de Strasbourg cinquième, mais peut s'estimer heureux d'avoir acquis ce point vu les circonstances. Nantes, qui rêvait encore secretement d'Europe, voit les places européennes s'éloigner, et doit s'en mordre les doigts d'avoir laissé filer un match mené 2-0 à onze contre dix.