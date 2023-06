Ligue 1: le calendrier de l'OL pour la saison 2023-2024

La LFP a dévoilé ce jeudi le calendrier de la saison 2023-2024. Revanchard et avide de retrouver l’Europe, l’Olympique Lyonnais version John Textor connait les grandes dates de son parcours pour la nouvelle campagne de Ligue 1.

A défaut de duel contre le rival stéphanois, l’OL va s’offrir un joli défi pour la saison 2023-2024: retrouver l’Europe. Pour la première campagne de l’après-Aulas, le démarrage de l’ère Textor s’annonce prometteur. Avec Laurent Blanc sur le banc, les Gones rêvent de retrouver les sommets de la Ligue 1.

Mais pour se mettre à rêver, il faut bien négocier les premiers matchs au programme et notamment ce duel contre Strasbourg à La Meinau lors de la première journée de championnat le week-end des 12 et 13 août. Le calendrier dévoilé ce jeudi par la LFP réserve un gros début d'éxercice aux partenaires d’Alexandre Lacazette et Rayan Cherki.

OL-PSG dès la J4

Toujours en attente du feu vert de la DNCG, suite à la prise de pouvoir par John Textor au mois de mai, Lyon n'a pas encore lancé les grandes manœuvres en matrière de recrutement estival. En attendant la validation du projet économique de l'homme d'affaires américain, l'OL va pouvoir planifier sa préparation estivale avec minutie avant de démarrer contre les Alsaciens, eux aussi rachetés par un milliardaire américain (Todd Boehly).

Les Lyonnais enchaîneront ensuite avec la réception de Montpellier puis un déplacement à Nice face aux Aiglons de Francesco Farioli. Un début de campagne réussi qui pourrait permettre de nourrir quelques ambitions avant le choc contre le PSG, le 3 septembre, lors de la quatrième journée de Ligue 1.

Les principaux chocs de l'OL en L1

J1: Strasbourg-OL

J4: OL-PSG

J10: OM-OL

J20: OL-OM

J30: PSG-OL