Nice: Atal victime d'une fracture de la clavicule et absent plusieurs semaines

Youcef Atal est sorti blessé lors de la défaite de Nice contre Clermont (0-1) ce dimanche lors de la 23e journée de Ligue 1. Le latéral droit des Aiglons souffre d’une fracture de clavicule et ne jouera pas avant un moment.

Rentré plus tôt que prévu de la CAN 2022 après l’élimination de l’Algérie, Youcef Atal ne pourra pas se consoler en enchaînant les matchs avec son équipe de Nice. Laissé sur le banc contre Metz la semaine passée, le latéral droit a rejoué ce dimanche lors de la défaite concédée par les Aiglons contre Clermont (0-1).

Un match lors duquel le défenseur de 25 ans a dû quitter le terrain peu avant l’heure de jeu. Sorti blessé, l’Algérien souffre d’une fracture de la clavicule selon les informations de plusieurs médias comme Nice-Matin et L’Equipe. Tout juste de retour dans le onze de Christophe Galtier, Youcef Atal devrait donc manquer plusieurs semaines de compétition.

Atal forfait contre l’OM et l’OL

Malheureusement pour lui, les tuiles s’enchaînent pour Youcef Atal depuis le début de la saison. Malgré la confiance de son entraîneur et un statut de titulaire, le latéral droit a multiplié les pépins physiques. Un problème à la cuisse, des douleurs aux adducteurs et maintenant une fracture de la clavicule qui va encore l’empêcher d’exprimer son talent en Ligue 1. Apparu à seulement 14 reprises en championnat lors de la campagne 2021-2022, Youcef Atal a marqué deux buts et délivré une passe décisive.

Si Nice n’a pas encore communiqué la durée exacte de l’absence de son latéral, le défenseur des Fennecs manquera à coup sûr les duels contre l’OM en Coupe de France ce mercredi puis face à l’OL, samedi prochain Ligue 1.

Rien n’assure non plus que Youcef Atal soit apte à jouer contre Angers, le 20 février lors de la 25e journée de Ligue 1. En son absence, le Suisse Jordan Lotomba devrait de nouveau en profiter pour grappiller des minutes et aider Nice à conserver sa troisième place du classement derrière le PSG et Marseille.