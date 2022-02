Nice: un match de suspension pour Dante et Kluivert, qui manqueront Versailles mais pas le PSG

Nice espérait une issue favorable à la commission de discipline de la LFP ce lundi. Mais l’instance a validé les sanctions d’un match ferme infligées à Dante et Justin Kluivert après leur expulsion contre Strasbourg ce week-end lors de la 26e journée de Ligue 1.

Les planètes seraient-elles en train de s’aligner pour Versailles? Adversaire de Nice ce mardi en demi-finale de Coupe de France, le club de la banlieue parisienne affrontera des Aiglons amputés de deux joueurs importants, comme il fallait s'y attendre. Tous les deux exclus lors du nul arraché à Strasbourg (0-0) en Ligue 1 pendant le week-end, Dante et Justin Kluivert seront suspendus pour la rencontre. La commission de discipline de la LFP a confirmé ce lundi les sanctions contre le défenseur brésilien et l’attaquant néerlandais.

"Réunie en urgence ce lundi compte tenu du calendrier des compétitions, la Commission de Discipline de la LFP a statué sur les cas de Dante et Justin Kluivert, a indiqué l’instance via un communiqué diffusé sur le site du championnat. Expulsés samedi sur la pelouse du RC Strasbourg Alsace (0-0), à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1 Uber Eats, les deux joueurs de l'OGC Nice ont écopé d’un match ferme."

Dante et Kluivert de retour contre Paris

L’expulsion de Dante était difficilement contestable par le club azuréen après les deux jaunes reçus en L1. Auteur d’une petite semelle en retard qui lui a valu un premier jaune dès la 19e minute de la rencontre face au RCS, le défenseur de 38 ans a ensuite été pris de vitesse par Kevin Gameiro et a commis une faute d’antijeu pour empêcher l’attaquant alsacien de partir au but après la mi-temps.

Pour Justin Kluivert, en revanche, Christophe Galtier espérait une annulation de son carton rouge. Selon l’entraîneur niçois, son joueur a été injustement exclu alors qu’il se trouvait sur le banc de touche pour un geste jugé obscène. La commission de discipline de la LFP a déjugé le technicien et confirmé la suspension du Batave.

Bonne nouvelle toutefois, Dante comme l’ailier de 22 ans rateront la demi-finale de Coupe de France contre Versailles à l’Allianz Riviera mais reviendront à temps pour y défier le PSG en Ligue 1 samedi prochain. Un coup de pouce du calendrier dont ne bénéficieront pas Paris et Mauricio Pochettino.

L’entraîneur argentin ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé pour ce choc entre le leader et le troisième du classement. L’attaquant francilien a reçu un troisième carton jaune en l’espace de dix matchs contre Nantes et sera automatiquement suspendu face aux Aiglons. De quoi le mettre au repos forcé avant de défier le Real Madrid en Ligue des champions quelques jours plus tard.