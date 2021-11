OL-OM: Lyon explique pourquoi le speaker a annoncé la reprise du match

L’OL a publié un communiqué ce lundi pour faire la lumière sur les incidents et le déroulé de la soirée de dimanche pour l’Olympico face à l’OM. Le club rhodanien a maintenu ses affirmations sur une potentielle reprise du match décidée par l’arbitre Ruddy Buquet et a ainsi justifié l’annonce du speaker du Groupama Stadium.

La Ligue 1 espérait une orgie de football, elle a finalement eu droit à une terrible publicité lors du choc de la 14e journée entre l’OL et l’OM au Groupama Stadium. Interrompu après seulement deux minutes et un jet de bouteille sur Dimitri Payet, le duel entre les deux olympiques n’a finalement jamais repris malgré presque deux heures de discussions entre l’arbitre, les pouvoirs publics, la Ligue et les deux dirigeants des clubs.

"Contrairement à ce qui a été évoqué, c’est bien l’arbitre qui a pris, comme le précise le règlement, la décision (même si une réunion de crise, préalable, avait abouti à une première décision de reprise du match), indique le club rhondanien dans un communiqué. Ruddy Buquet a d’ailleurs convoqué dans son vestiaire les deux coachs et les capitaines, qui pourront le confirmer, pour leur signifier la reprise du match et le timing de retour sur le terrain."

L’imbroglio se poursuit donc encore ce lundi alors que l’OL continue d’affirmer que Ruddy Buquet avait décidé la reprise du jeu avant de faire volte-face et de dire stop. Une position défendue par les Gones malgré les déclarations de l’officiel assurant le contraire.

Lyon maintient sa version des faits

Pendant la longue incertitude, les supporters restés dans les tribunes du Groupama Stadium ont brièvement cru à une reprise de cet Olympico. Et pour cause, le speaker du stade l’a annoncé même si Ruddy Buquet a confirmé à RMC Sport qu’il n’avait jamais donné une telle autorisation.

Les joueurs de l’OL sont même revenus sur la pelouse pour s’échauffer avant de constater l’absence des Marseillais puis de rentrer aux vestiaires en raison de l’arrêt définitif de la rencontre.

Le club lyonnais d’enchaîner dans la suite de son communiqué: "L’observateur des délégués de la LFP a officiellement pris la parole en sortant du vestiaire de l’arbitre pour notifier à l’organisateur du match la décision prise par M. Buquet, selon ces propos: 'reprise des échauffements dans trois minutes, puis reprise du match sept minutes après'. C’est l’unique raison qui a amené le speaker du Groupama Stadium à annoncer la reprise du match et l’importance de ne pas voir de nouveaux incidents qui entraîneraient l’arrêt définitif de la rencontre."

"Les Marseillais ont réagi avec véhémence à l’annonce de cette même reprise"

Toujours selon le déroulé de la soirée raconté par l’OL, l’arbitre aurait finalement cédé et arrêté définitivement le match à cause de la réaction des membres de la délégation marseillaise au sujet d'une éventuelle reprise. Non sans condamner l'agression de Dimitri Payet, le club lyonnais s'est même dit surpris par l'arrêt définitif du match.

"De leur côté, le coach et deux joueurs de l’Olympique de Marseille ont fait irruption dans les couloirs à proximité du bureau du délégué. Ils ont réagi avec véhémence à l’annonce de cette même reprise, générant une nouvelle réflexion de la part du corps arbitral. M. Buquet a alors demandé à revoir les deux présidents, ainsi que les autorités, le préfet, le DDSP et la vice-procureur. À la surprise de tous, l’arbitre les a informés de l’arrêt définitif de la rencontre."