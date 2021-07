OM: "Il n’a pas toujours été tendre avec moi", Luan Peres décrit sa relation avec Sampaoli

Dans un entretien donné aux médias de l’OM, la recrue Luan Peres est revenue sur son nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli, que le défenseur avait brièvement côtoyé à Santos, en 2019.

Avant de rejoindre l’OM, Luan Peres a déjà eu l’occasion de découvrir Jorge Sampaoli pendant quelques mois au Brésil. Entre son arrivée à Santos à l’été 2019 et le départ du coach argentin quatre mois plus tard, le nouveau défenseur central marseillais avait évolué sous ses ordres avec un titre honorifique de vice-champion du Brésil à la clé.

"Dans la plupart des clubs où j’ai joué, je ne connaissais pas l’entraîneur, raconte le défenseur brésilien dans une interview publiée ce vendredi sur les médias de l’OM. Mais maintenant à l’OM j’ai cette chance, et je sais qu’il a confiance en moi. Il sait ce que je peux apporter sur le terrain et connaît aussi mon tempérament hors du terrain, mon caractère".

"Nous avons une excellente relation"

"C’était génial de jouer sous ses ordres à Santos, ajoute-t-il avant de revenir sur sa relation avec Sampaoli. On a déjà beaucoup parlé. Il n’a pas toujours été tendre avec moi, mais c’était pour mon bien, et c’est normal pour un entraîneur. Nous avons une excellente relation. Tant mieux pour moi, pour lui, et pour le club !".

Luan Peres confie également avoir appelé son futur entraîneur quelques temps avant de s’engager en faveur du club phocéen, qui l’a poussé à le rejoindre: "Au tout début des négociations, il m’a appelé en vidéoconférence. Il m’a félicité pour ce que j’avais fait à Santos, pour mes progrès. Il a dit qu’il comptait sur moi pour l’OM, j’ai répondu que j’allais tout faire pour venir à Marseille !"

À l’OM, le joueur de 26 ans retrouvera deux compatriotes brésiliens avec Gerson et Luis Henrique, avec qui il a déjà noué quelques liens: "Ma femme connaît sa copine, elles ont beaucoup parlé avant qu’on vienne à Marseille. On avait tellement de questions !" Pas aligné face au Servette Genève (3-1), Luan Peres aura peut-être l’occasion de faire ses débuts sous le maillot olympien ce mercredi face à Braga.