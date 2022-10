OM: Tudor donne des nouvelles de Clauss et Guendouzi

L'OM reçoit Ajaccio ce samedi lors de la dixième journée de Ligue 1. Privé de Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss pour le match contre le club corse, Igor Tudor a confirmé la date de retour probable du milieu et du latéral droit.

L’Olympique de Marseille vient d’enchaîner deux beaux succès en Ligue 1 contre Angers (3-1) puis contre le Sporting Portugal en Ligue des champions (4-1). Avant la réception d’Ajaccio, samedi au stade Vélodrome (17h), Igor Tudor s’est montré très rassurant sur la condition physique de Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss. Le milieu a subi un choc contre les Lisboètes alors que le latéral droit est sorti blessé.

"Mattéo Guendouzi a reçu un coup. Après ce n’est pas très grave, a estimé le technicien phocéen ce vendredi en conférence de presse. Comme pour Jonathan, on devrait les récupérer mercredi pour le match contre le Sporting."

Tudor se méfie d’un "match piège" contre Ajaccio

Deuxième de Ligue 1 avant la dixième journée et la réception de l’ACA, Marseille réalise le meilleur début de saison de son histoire (à égalité avec 1990-1991). Avec 23 points sur 27 possibles, l’OM prendrait provisoirement la place de leader avant le déplacement du PSG à Reims. Surtout, le groupe dirigé par Igor Tudor tentera de conserver son invincibilité avant de se rendre au Parc des Princes dans neuf jours lors du Classique. Pour cela, il faudra enchaîner contre le visiteur corse.

"On a eu deux entraînements pour préparer ce match très important contre Ajaccio. On veut continuer sur notre voie, a encore estimé l’ex-défenseur des Vatrenis. C’est un match à trois points. C’est un match un peu piège contre le dernier du classement, à la maison et après cette victoire en Ligue des champions. On va essayer de bien rester concentrés."

Après Ajaccio, ce sera au tour du Sporting Portugal sur la scène européenne. Relancé sur l’état de santé du duo Guendouzi-Clauss, Igor Tudor a confirmé son propos. Quand on lui a demandé s’il comptait bien récupérer les deux joueurs de l’équipe de France pour le déplacement à Lisbonne en Ligue des champions, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est montré très clair: "Oui!" De bon augure pour la C1 et pour le duel au sommet contre Paris.