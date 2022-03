PSG: "Je les encourage vraiment à ne pas se calmer", Rothen comprend les sifflets des supporters

Jérôme Rothen a réagi ce lundi aux huées et sifflets contre Lionel Messi et Neymar lors du match entre le PSG et Bordeaux. Le membre de la Dream Team RMC Sport appelle même les supporters à poursuivre leur fronde.

Privé d'Europe, le PSG doit se contenter de la Ligue 1 et a sorti un gros match contre Bordeaux ce dimanche (3-0). Une rencontre surtout marquée par les sifflets nourris contre les stars parisiennes après leur échec en Ligue des champions. A l'heure où l'Argentine crie au scandale après les critiques contre Lionel Messi, Jérôme Rothen n'est lui pas surpris de la réactions des supporters franciliens.

"Je comprends les sifflets, on est tous passés par là. Pas besoin de s’appeler Messi ou Neymar. C’est une façon de s’exprimer quand les gens ne sont pas contents, on doit le respecter, a estimé l'ancien milieu lundi dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC. Si les gens sifflent, si le Parc est unanime pour siffler tel ou tel joueur, c’est parce qu’ils ont avalé des couleuvres depuis le début de l’année. Les gens ne sifflent pas pour le plaisir de siffler Neymar et Lionel Messi."

>> Toutes les infos sur la Ligue 1

"Neymar et Messi aujourd'hui, c'est insuffisant"

A l'image des fans du PSG, Jérôme Rothen est en colère contre Neymar et Lionel Messi après leur match contre le Real en Ligue des champions. Le membre de la Dream Team le rappelle: cette saison, ni le Brésilien ni l'Argentin n'ont eu un rendement en adéquation avec leur statut.

"Pourquoi les gens ont plus sifflé Neymar et Lionel Messi plus que les autres ? Parce qu’on attend plus d’eux. On attend dix fois, quinze fois ou même cinquante fois plus de ces joueurs-là. Leur faute numéro une sur l’élimination du Real c’est la prestation de Neymar et Messi car on attend qu’ils fassent des différences par rapport à leur statut. Neymar a fait gagner Barcelone à une époque, il a même fait gagner Paris quand il arrive à être sur le terrain et pas dehors pour 50% des matchs. Lionel Messi a fait gagner Barcelone pendant des années. Ils ont mérité ce statut-là mais aujourd’hui c’est insuffisant."

>> Le meilleur de la Ligue des champions c'est sur RMC Sport

Et Jérôme Rothen d'enchaîner suite aux informations d'un Messi surmotivé après les sifflets: "Le match de Messi contre Bordeaux... Quand on nous dit que Lionel Messi va se servir de cela pour reprendre le dessus. A-t-il repris le dessus sur le match? Au contraire, plus cela allait et plus il baissait la tête. Le mec marchait, encore pire que d’habitude. […] Si les gens sifflent ces joueurs-là c’est qu’ils sentent à juste titre que ces mecs-là ne sont pas investis de la mission de faire gagner le PSG."

Rothen invite les supporters à continuer

Si certains ont regretté le comportement des fans parisiens pendant le match contre Bordeaux au Parc des Princes, ce n'est pas le cas de Jérôme Rothen. Outre le fait de comprendre leur position, le consultant les incite à poursuivre leur fronde.

"Au bout d'un moment, les gens en ont ras-le-bol et ils veulent que cela change, a encore lancé l'ex-joueur du PSG. Moi les gens, je les encourage. Je les encourage vraiment à ne pas se calmer. Parce qu'il reste cinq matchs au Parc des Princes. J'espère qu'ils ne vont pas se calmer. Je serai là pour les aider à ne pas se calmer. Il n'y a pas de violence, il y a des banderoles."