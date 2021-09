PSG: la presse italienne s'inquiète pour Donnarumma

Seulement deux fois titulaire depuis son arrivée au PSG cet été, au lendemain d’un Euro flamboyant, Gianluigi Donnarumma inquiète la presse italienne, qui annonce déjà que la Juventus pourrait le rapatrier à l’été prochain.

Le héros de l’été a enfilé le costume de doublure à l’automne. Élu meilleur joueur de l’Euro au terme duquel il a été sacré champion d’Europe, Gianluigi Donnarumma peine à convaincre Mauricio Pochettino de le privilégier à Keylor Navas sur le banc du PSG. Une situation qui alarme la presse italienne.

Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport et le Corriere della Sera évoquent l’ancien rempart de l’AC Milan et s’inquiètent de sa saison à venir, alors que Navas a disputé trois des cinq matchs de Ligue 1 dans lesquels l’Italien était opérationnel, en plus du premier match de Ligue des champions à Bruges (1-1).

"Gigio, la Juve pense à toi"

Si le Corriere delle Sera s’étonne de l’utilisation de Donnarumma, titulaire seulement face à Clermont (4-0) et Lyon (2-1), il affirme aussi que la Juventus penserait à lui pour la saison prochaine, alors qu’il a signé cet été un contrat de cinq ans à Paris, dans un article intitulé "Gigio, la Juve pense à toi".

Selon la pression italienne, son coéquipier costaricain Keylor Navas aurait les faveurs de la partie sud-américaine du vestiaire parisien, dont fait partie Lionel Messi. Suite de cette concurrence à haut niveau ce samedi, avec la réception de Montpellier, trois jours avant d’accueillir Manchester City dans une rencontre où le gardien titulaire ferait bien de briller. Pour l’avenir du PSG en Ligue des champions, et pour vivre une saison individuelle un peu plus sereine.