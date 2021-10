PSG: une stat alarmante pour Messi après ses débuts en Ligue 1

Le PSG a concédé le nul contre l’OM (0-0) ce dimanche au Vélodrome lors de la 11e journée de Ligue 1. Décevant, Lionel Messi n’a toujours pas marqué dans le championnat de France et possède même le pire ratio de la compétition cette saison en terme d'expected goals/buts.

Et si Lionel Messi était le pire attaquant de Ligue 1… On voit déjà venir la cohorte de soutiens de l’Argentin, calmez-vous. Toujours est-il que ce dimanche, "La Pulga" n’a pas brillé lors du Classique entre le PSG et l’OM sur la pelouse du Vélodrome (0-0). Si bien que l’on retient plus l’incroyable image d’un supporter tapant un sprint pour le rattraper que son énorme occasion de la tête envoyée sur la barre par Pau Lopez avant la mi-temps.

A l’image de son superbe coup franc qui s’était fracassé sur l’arrête d’Alfred Gomis lors de la défaite parisienne à Rennes (2-0), le sextuple lauréat du Ballon d’or n’a pas eu de chance contre Marseille. Un cruel manque d’efficacité qui place Lionel Messi tout en bas de l’échelle des buteurs dans le championnat. La star de l’Albiceleste et du PSG est l’attaquant avec le plus grand total d’expected goals sans marquer de L1 selon Opta avec 1,8xG en 13 tirs.

Messi trop intermittent avec Paris

Pour les non-initiés ou simplement par souci d’éclairage, ces expected goals (littéralement buts attendus) permettent de quantifier les performances des joueurs offensifs face au but adverse et d’évaluer le niveau de dangerosité de leurs tentatives.

Chaque frappe ou occasion d’un joueur est ainsi comparée via une immense base de donnée à une multitude de situations similaires en fonction de plusieurs critères: la distance par rapport au but, la partie du corps utilisée pour frapper, la qualité du tireur, la qualité du gardien, l’angle, la position des adversaires.

Présent dans la zone des six mètres de Pau Lopez et totalement libre de tout marquage, Lionel Messi s’est donc procuré la meilleure chance de but depuis son arrivée en France. En se ratant à la finition, il n’a donc pas fait basculer ce Classique du côté du PSG. Recruté lors du mercato estival, Lionel Messi n’a joué que quatre matchs de Ligue 1 cette saison et seulement trois comme titulaire.

Bonne nouvelle pour Paris, l’Argentin a brillé lors des grands rendez-vous en Ligue des champions. Après une barre contre Bruges, Lionel Messi a inscrit un petit bijou face à Manchester City (2-0) avant de s’offrir un doublé contre Leipzig (3-2). Il n’y a donc pas encore de raison de s’inquiéter du manque de réalisme de la recrue francilienne. Il suffira d’un éclair de génie pour lancer la machine.

