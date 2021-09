PSG-OL: grand fan de Messi, Bosz veut "être dur mais avec du respect"

L’entraîneur de l’OL Peter Bosz se montre ravi à l’idée de rencontrer et défier Lionel Messi ce dimanche, lors du choc face au PSG. Le coach néerlandais, qui préconise la solidarité pour le contenir, déclare être déjà "resté à la maison rien que pour lui".

Peter Bosz est un grand fan de Lionel Messi et va pouvoir l’admirer de très près, dimanche soir. À la veille du choc face au PSG au Parc des Princes, l’entraîneur de l’OL a évoqué ce samedi en conférence de presse le sextuple Ballon d’Or, qui jouera pour la première fois devant son public parisien. Bosz raconte notamment l’avoir énormément suivi, particulièrement il y a quelques années.

"À Heracles, on regardait tous ses matchs avec le staff"

"J’ai regardé beaucoup de matchs de Messi, témoigne le coach néerlandais. Je restais à la maison que pour lui. Quand j’étais à Heracles (2010-2013), on regardait tous ses matchs avec le staff. Ça me fait plaisir de le rencontrer demain. Ça me ferait encore plus plaisir si on gagne ce match-là, contre lui".

Depuis le début de sa carrière de coach, Peter Bosz n’avait jamais eu l’occasion de croiser Lionel Messi. "C’est un joueur avec des qualités extraordinaires. Il n’y a qu’en équipe que tu peux jouer contre Messi. Tout seul, ce n’est pas possible". L’entraîneur lyonnais a aussi évoqué ce que ses joueurs devront faire pour arrêter l’attaquant argentin: "Il faut jouer dur contre lui, bien sûr. Si tu es trop poli, il va te dribbler. Il faudra être dur contre lui, mais avec du respect".

Denayer: "On joue au football pour ça"

Quelques instants plus tard, Jason Denayer a aussi parlé de l’ancien Barcelonais, en précisant qu’il n’a pas encore reçu de conseils de la part de son compère de charnière centrale Jérôme Boateng, habitué à croiser Lionel Messi en Ligue des champions. "Il n’y a pas besoin de jouer contre lui pour savoir ce qu’il peut faire, dit-il. On joue au football pour ça, pour jouer contre les meilleurs joueurs comme Messi. Il faudra être intelligent pour le contenir, il peut dribbler n’importe quel type de joueur."