PSG: Zaïre-Emery explique d'où lui vient son étonnant surnom dans le vestiaire parisien

Warren Zaïre-Emery va débuter sa deuxième saison avec le groupe profesionnel du PSG ce samedi lors de la réception de Lorient en Ligue 1. Le jeune titi de 17 ans a notamment révélé pourquoi les autres joueurs franciliens l'avaient affublé d'un étonnant surnom dans le vestiaire.

Monstre de précocité, Warren Zaïre-Emery semble promis à un avenir radieux au PSG. Déjà lancé chez les pros, le jeune milieu de 17 ans a même bénéficié d'un gros temps de jeu pendant la préparation estivale sous les ordres de Luis Enrique. Interrogé ce vendredi, à la veille de la première journée de Ligue 1 et de la réception de Lorient, celui qui "rêve de faire toute [sa] carrière" au club francilien s'est livré comme rarement et a livré une anecdote amusante sur son surnom de 'Robot' dans le vestiaire.

"C’est vrai (qu'on m'appelle comme cela)! Je suis toujours en train de travailler, c’est dans ma personnalité. Je suis tout le temps en salle, avec les kinés ou tout seul, a raconté Warren Zaïre-Emery auprès du journal Le Parisien. Je fais mes étirements, de la muscu, les abdos… Je le fais parce que j’en ai envie et je pense que ça va payer. Si je travaille plus que les autres, je me dis que je vais mieux réussir."

>> Toutes les infos sur le PSG

Zaïre-Emery révèle ses mentors au PSG

Soucieux de poursuivre sa scolarité et d'avoir son bac, son autre "objectif" de la saison, Warren Zaïre-Emery a ensuite raconté l'apport de plusieurs cadres au PSG. Toujours en apprentissage, le jeune adolescent a savouré de pouvoir évoluer auprès de certains grands noms qui n'ont pas hésité à le prendre sour leur aile.

"Je pense à Presnel (Kimpembe) ou, la saison passée, à Sergio Ramos. Il était là pour tout le monde. Il a eu une carrière exceptionnelle, on ne pouvait qu’écouter ses conseils, a encore estimé le prometteur milieu francilien. En ce moment, Marquinhos me parle beaucoup. Il insiste pour que je regarde ce qui se passe autour de moi sur le terrain, et me parle de Thiago Motta, qui lui transmettait des conseils à l’époque. Il lui disait qu’il fallait compter les joueurs autour de lui: par exemple s’il y a six joueurs à ta droite, ça veut dire qu’il n’en reste que quatre de l’autre côté… J’essaye de l’appliquer, bien regarder, prendre l’information. Cela va venir avec le temps."

Épisode 18 : Warren Zaïre-Emery, le futur du PSG 45:43

Luis Enrique: "Zaïre-Emery est l’un des meilleurs jeunes en France"

Présent face à la presse avant sa première en Ligue 1 contre les Merlus, Luis Enrique en a profité pour dire tout le bien qu'il pensait de Warren Zaïre-Emery...sans confirmer s'il débuterait contre les Lorientais.

"J’ai pour habitude de ne jamais donner le onze de départ avant. Les joueurs seront convoqués dans l’après-midi et je leur dirai qui débutera, a indiqué le technicien espagnol. Warren Zaïre-Emery est l’un des meilleurs jeunes en France. On est ouvert sur le mercato pour améliorer l’effectif, mais aussi pour prendre soins de nos jeunes. Warren fait partie de ces joueurs de grandes qualités."