"Quand on s'appelle le PSG, il vaut mieux avoir Messi dans son équipe qu'ailleurs", Giuly vote pour une prolongation de l'Argentin

Alors que le contrat de Lionel Messi avec le PSG expire en juin prochain, la question de sa prolongation est sur toutes les lèvres. Pour l'entraîneur adjoint de l'OL, Ludovic Giuly, Paris aurait - sportivement - tout intérêt à garder dans son effectif le septuple Ballon d'or.

Lionel Messi est-il en train de vivre ses dernières semaines dans la capitale? Difficile à dire alors que les négociations sur sa prolongation de contrat - qui expire en juin prochain - se poursuivent entre l'Argentin et la direction du club parisien.

Auteur du but de la victoire dans le temps additionnel face à Lille (4-3) le week-end dernier, "la Pulga" a montré qu'il pouvait encore sortir le PSG de mauvaises passes, et l'aider à redresser la tête après trois défaites consécutives. Mais à 35 ans, après avoir soulevé le Graal au Qatar, complétant son armoire à trophées, et alors que son gros salaire est source d'interrogations au moment où les finances du club sont scrutées de près, les champions de France ont-ils encore intérêt à garder le septuple Ballon d'or?

"Quand on voit le Mondial qu'il a réussi, cela devrait convaincre Paris de le prolonger "

Dans les colonnes du Parisien, l'entraîneur adjoint de l'OL et ancien joueur du Barça, Ludovic Giuly, livre son avis sur la question. Et pour lui, cela ne fait pas vraiment de doutes. "On l'a beaucoup critiqué mais quand on voit le Mondial qu'il a réussi (...), cela devrait convaincre Paris de le prolonger (...) Un mec capable, n’importe quand, sur une passe, un dribble, une frappe ou un coup franc, de faire la différence, on le garde. Je ne parle pas de marketing ou de trucs comme cela mais quand on s’appelle le PSG, il vaut mieux avoir Messi dans son équipe qu’ailleurs."

Reste à gérer le physique de l'Argentin, quitte à le laisser souffler de manière plus fréquente, surtout "avant les matchs de Ligue des champions". "C’est vraiment important de tout bien cadrer, poursuit l'ancien Monégasque. Regardez le coup de boost qu’il a depuis qu’il est champion du monde. Ça veut dire que le mental est hyper important pour lui."

Le dernier élément à régler avant la décision ou non d'une prolongation concerne la sélection argentine. Messi a affirmé son souhait d'arborer le maillot de l'Albiceleste avec les trois étoiles, et cela peut-être jusqu'à la Copa America 2024. "Passé un certain âge, on récupère beaucoup moins bien des fatigues des longs voyages en avion", s'inquiète Giuly.

Les prétendants (Inter Miami, Barça) semblent, quoi qu'il en soit, prêts à s'attacher ses services en dépit de toutes ces considérations. De quoi compliquer encore un peu plus la tâche pour Paris dans son opération séduction.