Quelles pertes financières pour le PSG et la Ligue 1 avec le départ de Lionel Messi?

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi va quitter le PSG après deux saisons dans la capitale. Une perte pour le championnat de France, et pas seulement pour les Parisiens. À plus d'un titre.

Christophe Galtier l’a annoncé lui-même ce jeudi en conférence de presse: Lionel Messi va disputer son dernier match avec le PSG lors de la réception de Clermont ce samedi (21 heures) lors de la dernière journée de Ligue 1. La fin de deux saisons marquées, entre autres, de statistiques correctes (32 buts, 35 passes décisives) et des sifflets de la part du public parisien. Si l’arrivée de la Pulga à l’été 2021 a permis au PSG de passer à l’étape supérieure d’un point de vue marketing, son départ va constituer un vrai "manque à gagner" pour le championnat de France.

“On ne peut pas parler de perte. Finalement, il faudrait plutôt parler de manque à gagner, confie Virgile Caillet, directeur général de l’Union Sport & Cycle. Les droits internationaux de la Ligue 1 sont les plus bas de tous les grands championnats et de très, très loin. On culmine à peine à 80 millions d'euros lorsque la Premier League est à plus d'un milliard et les autres championnats se rapprochent du milliard. On a un gap considérable sur les droits internationaux de la Ligue 1. L’un des objectifs de la Ligue professionnelle de football et des présidents de clubs de Ligue 1, c'était d'essayer de doubler, de tripler, voire de multiplier par dix ce montant de droits internationaux et effectivement avoir dans les effectifs de Ligue 1 des joueurs emblématiques, des joueurs iconiques qui vont attirer les téléspectateurs étrangers.”

Il faudra trouver nouvelle façon de vendre le championnat

Sans le septuple Ballon d’or, “un atout” à plus d’un titre pour le championnat de France, la Ligue 1 devra “se vendre autrement à l'international” selon Virgile Caillet, qui estime que le club de la capitale a “largement tiré bénéfice du passage” de Lionel Messi. “En revanche, je ne pense pas que ce soit significatif au point de mettre en danger l'économie du Paris Saint-Germain. En contrepartie de ça, le départ de Lionel Messi pourrait permettre au PSG d'avoir une souplesse, une aisance au niveau de la masse salariale qui va le libérer probablement de la pression du fair-play financier et peut-être lui permettre d'aller recruter des top joueurs internationaux. Parce qu'il va falloir quand même relancer cette ambition, ce ‘rêver plus grand’, cette ambition sportive et économique.”

Avec le départ du champion du monde, le club de la capitale devra lui “trouver des successeurs sur le plan marketing et sportif” selon le directeur général de l’Union Sport & Cycle. “Et c'est probablement là où on pourra mesurer plus précisément l'impact d'un éventuel départ de Lionel Messi du Paris Saint-Germain.”